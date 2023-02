Noiva é criticada por não convidar algumas pessoas para o casamento

Representação Image by rawpixel.com (rawpixel.com / McKinsey )

Um dos momentos de tensão para muitos noivos está justamente na hora de decidir a lista de convidados para o casamento. Apesar de aparentar ser uma tarefa simples, o envio dos convites pode ser um momento de grandes complicações.

Conforme publicado pelo The Mirror, uma noiva sentiu de forma direta o descontentamento de algumas pessoas com sua lista de convidados. Após receber mensagens agressivas sobre sua lista, ela decidiu compartilhar seu relato no Reddit.

Sem se identificar, a noiva conta que um amigo decidiu “convidar seus próprios convidados” para o casamento dela e não perdeu a oportunidade de “envergonhar a noiva” ao falar de seu relacionamento anterior.

Apagando os nomes dos envolvidos, a noiva compartilhou uma captura de tela da mensagem enviada pelo amigo e legendou: “Quando um convidado convida outras pessoas para o seu casamento e ainda tenta te envergonhar”.

Ela ficou revoltada!

No texto compartilhado pela noiva é possível ler: “Ei, quando mencionei para eles que eles não foram convidados para o seu casamento, eles ficaram chateados. Eles querem de verdade estar lá e disseram que é o único casamento que realmente querem ir”.

“Todos estavam esperando por esse dia e passaram ao seu lado por todos os seus ex-namorados, então ficaram felizes ao saber que você subirá ao altar. Eu vou pagar as despesas deles para esse dia, então estarei pagando por três pessoas. Não é grande coisa. Um casamento é importante e queremos celebrá-lo com você”.

Em pouco tempo, a publicação da noiva acabou acumulando diversos comentários de usuários incrédulos com a postura do convidado.

“Certo, se fosse eu, retiraria o convite dessa pessoa imediatamente”, comentou uma pessoa.

“Como assim já passaram por todos os seus ex-namorados? Eles apenas te viram viver a sua vida e não merecem um prêmio por isso”, comentou outra.

“Esse texto é tão desagradável de tantas formas! Espero que a pessoa que te enviou isso também não seja convidada”, finalizou uma terceira.