Mãe destrói o casamento da filha ao aparecer usando seu próprio vestido de noiva

Uma noiva viu seu grande dia ser completamente destruído por conta de uma atitude de sua mãe. Mesmo proibida de ir ao casamento, a mãe da mulher invadiu o local usando seu próprio vestido de noiva.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato foi compartilhado no Reddit e chocou diversos usuários da plataforma que não perderam tempo em defender a mulher.

Sem se identificar, a noiva revela: “Minha mãe fez de tudo para atrapalhar meu casamento e agora está me culpando pelo que aconteceu. Estou cansada dela. Foram três infernais, mas finalmente eu e minha esposa estamos casadas e felizes”.

“Minha mãe nunca pensou em mim e no que eu queria. Ela tentou controlar e alterar tudo, entrando em contato com os fornecedores e mudando as senhas para cancelar alguns serviços. Nós chegamos a trocar de senha toda semana para coisas aleatórias com a finalidade de impedir as ações dela”, revela a noiva.

“Por causa da forma como ela estava agindo nós não publicamos a data do casamento em lugar nenhum e fizemos convites que os convidados não podiam compartilhar. Ainda assim, ela acabou conseguindo a data e hora do casamento”.

A mãe da noiva tentou intervir

Segundo relato da jovem noiva, ela e a esposa até mesmo tentaram mentir e dizer que o casamento foi adiado para o final do ano, mas a reação da mulher foi “fora de série” e as levou a bloquear todos os contatos dela.

“Também reduzimos os custos do casamento para contratar bons seguranças, e por sorte fizemos isso. Demos a eles fotos dela e de alguma forma ela ainda conseguiu chegar ao local usando um vestido de noiva e exigindo entrar em ‘seu casamento’”, conta.

“Por conta das atitudes dela, mesmo sem ela conseguir entrar no local da celebração, nós estamos cogitando mudar para outra cidade. Ela passou a mandar cartas para a nossa casa dizendo que não a amo mais e que quando eu era criança a amava incondicionalmente. Ela está tentando me culpar por tudo, e também pelo fato de eu não poder ‘dar a ela um neto biológico’”.

Para os usuários da plataforma, apesar de toda a situação, a mulher e sua esposa conseguiram lidar bem com as adversidades.

“Parabéns pelo seu casamento! Espero que você e sua esposa possam superar toda a loucura da sua mãe. Nenhuma de vocês merecia essas bobagens atrapalhando um dos dias mais felizes de suas vidas. Sinto muito por isso”, comentou uma pessoa.