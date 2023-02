Jovem proíbe o namorado de ter um animal de estimação por ela já ter um pet

Uma mulher causou um grande debate na internet após proibir seu namorado de adotar dois cães. Ela afirmou que não quer que o namorado adote os animais uma vez que ela já tem um gato em casa.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso causou uma grande confusão no Reddit devido as diferentes opiniões sobre a atitude da mulher.

Sem se identificar, ela conta que teme a presença dos dois cachorros em casa uma vez que eles podem “perturbar a calma e tranquilidade” de sua casa.

“Eu e meu namorado planejamos morar juntos em pouco tempo. Ele também diz que quer adotar dois cachorros, um grande e um pequeno. O problema é que isso significa ter três animais de estimação em casa e para mim isso é nojento”.

“Não gosto de pelos de animais e sou uma pessoa extremamente limpa e organizada, o que torna a situação ainda mais irritante para mim”, explica a mulher.

Ela não abriu espaço para discussão

Seguindo com seu relato, a mulher ainda afirma que os cães são animais exigentes e que requerem muita atenção, ao contrário dos gatos que “podem cuidar de si mesmos”.

“Cães são hiperativos e não quero essa energia extra na minha casa, espero ter paz. Eles correm, ficam ao lado de suas pernas para comer quando você está comendo, pulam na cama e cheiram a cachorro molhado quando saem”.

“O sonho do meu namorado é ter dois cachorros que se dão bem, mas eu sou totalmente contra isso! Três animais de estimação significam mais responsabilidades, ainda mais se tivermos filhos”, finaliza.

Apesar de seus pontos, a maioria das pessoas defenderam o namorado da jovem e a criticaram.

“Sua preferência é boa e válida, mas ele também não é a pessoa certa para você se você não consegue concordar com algo simples como animais de estimação”, comentou uma pessoa.

“Não espere que seu namorado abra mão de seus sonhos enquanto você não abre mão dos seus. Não morem juntos até concordarem com todos os planos para o futuro”, finalizou outra.