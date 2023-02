Avó é flagrada ofendendo a neta: ‘Ainda não estou acreditando nisso’

Uma mãe ficou completamente horrorizada ao falar sua própria mãe chamando a neta, de 2 anos, de patética. Ao que tudo indica, a avó estava “tentando ajudar os pais” a contornar um momento de birra da menina.

Incomodada com a atitude de sua mãe, a mulher relatou o caso no fórum Kidspot e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mulher explica que sua filha estava “passando por um momento de birra infantil” e não queria se vestir. Embora ela e o marido estivessem controlando a situação, sua mãe, a avó da menina, decidiu intervir e ficou furiosa após a neta não atender suas ordens.

“Minha mãe, a avó dela, veio tentando ‘ajudar’ e isso me deixou incomodada. Ela chamou uma criança de 2 anos de patética! Quem em sã consciência faria isso?”.

Diante do comentário, o pai da criança prontamente saiu em defesa e afirmou que a fala da sogra era inaceitável: “Não me importo se você concorda ou não com a nossa paternidade e nem com o que você pensa sobre essa situação. Mas você nunca vai falar com minha filha ou sobre a minha filha dessa forma”.

Ela insistiu no comentário

Apesar do alerta de seu genro, a avó não se deixou intimidar com a situação e continuou comentando sobre o comportamento da neta.

“Ela disse que nunca viu uma criança de dois anos se comportar tão mal. Eu me senti imensamente culpada e fiquei pensando que sou uma mãe terrível. Minha mãe teve muitos filhos e ainda assim disse que nunca viu uma criança se comportar assim. Eu estou fazendo algo errado?”, questiona a mulher.

Apesar disso, ela afirma que levou algum tempo até conseguir entender que sua postura em relação a filha não estava errada e que, embora duras, as palavras de sua mãe não podem determinar a forma como ela cuida de sua filha.

“As palavras vão ferir e são poderosas. Decidimos impor alguns limites para que esse tipo de conversa não aconteça perto dos nossos filhos e vamos criá-los para saberem de sua força, capacidade, inteligência e tudo mais. Faremos o nosso melhor”, finaliza a mãe.