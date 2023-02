Vídeo mostra como uma das maiores cobras do Brasil é engolida completamente por outra

Haroldo Bauer, conhecido como “O Rei das Serpentes” no YouTube, mostrou mais uma cena impressionante do sertão de Pernambuco. Dessa vez, a protagonista engole nada menos que uma das maiores cobras do Brasil.

As imagens mostraram o encontro de uma Jiboia, que está na lista grandes cobras do mundo e pode chegar a medir até 4,3 metros de comprimento, com uma muçurana, que também conhecida como Boiruna.

A muçurana também é grande em comprimento e pode atingir 2,24 metros e não é peçonhenta. Sua maior fama se dá por sua capacidade de se alimentar de cobras venenosas, pois é imune ao veneno delas.

Confira o momento em que a jiboia é engolida completamente por sua rival:

Além de comer cobras, a muçurana também alimenta-se de roedores, pequenos mamíferos, e pequenos lagartos. Seus filhotes são vermelhos e muito confundidos com cobras corais.

Em outra ocasião, imagens mostraram como essa cobra pode capturar uma cascavel e todo a luta entre as duas até que uma sai vencedora

Veja a seguir:

