Noiva ameaça não convidar a sogra para o casamento e explica seus motivos

Uma noiva está passando por momentos tensos envolvendo o planejamento de seu casamento. Apesar de estar animada com a ocasião, a mãe de seu noivo não compartilha dos mesmos sentimentos e se recusa a participar de discussões sobre o grande dia.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva contou seu caso no Reddit e pediu a opinião sobre os demais usuários da plataforma para decidir se convida, ou não, a sogra para o casamento.

“A irmã do meu noivo ficou noiva poucos dias antes de nós e está planejando se casar ainda esse ano. Isso é ótimo, mas minha sogra afirma que só vai se envolver nos planos do casamento da minha cunhada e diz que não quer saber de nada sobre o meu”, conta.

“Ela literalmente tampa os ouvidos e sai correndo da sala sempre que tento contar a ela sobre nossos planos. Ela diz que tenho ‘ideias boas demais’ e que teme contá-las a minha cunhada sem querer”.

O comportamento da sogra está incomodando

Seguindo com seu relato, a mulher conta que se sente incomodada com a situação e com a forma como a sogra está agindo com ela. Por isso, chegou a conversar com seu companheiro sobre como lidar com isso.

“Ele tentou conversar com a mãe e disse que seu casamento também é importante, mas ela segue da mesma forma”, revela.

“Ela não quer ouvir o que temos a dizer e está chegando ao ponto de que estamos pensando em não a incluir nos planos do casamento, e até mesmo no próprio casamento. Se ela continuar agindo assim, é isso que vai acontecer”.

Para os usuários da plataforma, a sogra está apenas tentando evitar que os planos da noiva sejam utilizados em um casamento que não seja o dela.

“Sua sogra tem uma preocupação legítima! Deixe sua cunhada se casar e depois do casamento dela inclua sua sogra nos planos do seu”, comentou uma pessoa.

“Do meu ponto de vista, parece que ela realmente está preocupada em acabar estragando seu casamento acidentalmente”, finalizou outra.