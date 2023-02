Mulher descobre que está sendo traída e publica a história no jornal da cidade

Uma mulher decidiu ter uma vingança inesperada ao descobrir que seu ex-companheiro a estava traindo com uma mulher casada. Para isso, ela decidiu publicar os detalhes da traição no jornal de sua cidade.

Conforme o relato feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher decidiu revelar os motivos de ter tomado a decisão de expor a traição do companheiro.

De forma anônima ela conta: “Meu ex me traiu com uma mulher casada, eu descobri e decidi transformar a foto dos dois juntos em um anúncio no jornal”.

“Tentamos passar por um aconselhamento de casal, mas tudo o que o conselheiro dizia, ele fazia com seu casal de amigos. Em determinado momento ele passou a sair somente com a esposa do amigo e não demorou muito para ficar claro que eles estavam tendo um caso”.

“Eu então tirei uma foto dos dois juntos e publiquei nas redes sociais além de fazer um anúncio especial de Dia dos Namorados. O marido dela viu e apareceu na minha casa completamente irritado e jogando as coisas da esposa para dentro da nossa casa e dizendo que meu marido pode ficar com ela”.

A vingança não parou por aí

Após se separar do homem, a mulher conta que soube que o chefe dele estava completamente irritado com a situação.

“Depois que terminamos, ele não queria morar com ninguém e pediu a ela para procurar outro lugar. Ele chegou a pedir a ela para deixá-la ficar no meu quarto de hóspedes sem nem desconfiar que eu fui a responsável pelo anúncio”.

“Eu não sei o que aconteceu depois, só soube que ela tentou voltar para a casa do marido e depois de um tempo se mudou para a casa do meu ex com sua filha de 20 anos”, conta.

Em pouco tempo, diversas pessoas comentaram na publicação e afirmaram que sua “vingança foi épica”.

“Você teve uma vingança completamente épica”, comentou uma pessoa.

“O karma não precisou se preocupar em fazer nada neste caso, você fez todo o trabalho de forma perfeita”, finalizou outra.