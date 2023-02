Ela decidiu se vingar ao descobrir que a melhor amiga estava com seu ex-namorado

Uma mulher decidiu contar uma história de seu passado para “inspirar” pessoas a não agirem da mesma forma que ela. Após descobrir sobre o novo relacionamento de seu ex-namorado, ela decidiu agir e se vingar do homem.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit onde rapidamente avisou a todos se tratar de um caso dos anos 80 que aconteceu com ela.

Sem se identificar, ela explica que começou a namorar com seu primeiro namorado aos 14 anos, eles permaneceram juntos por quatro anos e decidiram morar na mesma casa.

Apesar de gostar da companhia do rapaz, ela afirmou que em alguns meses percebeu que não estava mais apaixonada por ele.

“Ele era um cara legal, mas eu me sentia muito jovem para um relacionamento como aquele. Uma semana depois de me mudar eu liguei para saber quando podia pegar minhas coisas e foi aí que me surpreendi”.

Ela descobriu que a melhor amiga estava morando com ele

Após ouvir outra voz ao fundo, ela questionou quem estava na casa do rapaz e, em pouco tempo, ela descobriu algo inesperado.

“Ele disse que era minha melhor amiga e que eles estavam juntos”, conta.

“Eu então decidi me vingar e, alguns dias depois, disse para ele que me arrependia de ter terminado e perguntei se ele gostaria de voltar comigo”.

“Ele disse que sim, terminou com ela, e ela me acusou de ser ‘louca e possessiva’. Então depois de um tempo eu terminei com ele de novo, mas dessa vez em definitivo. Eu era jovem e foi uma atitude mal-intencionada e mesquinha”, finaliza a mulher.

Em pouco tempo, diversas pessoas comentaram na publicação e concordaram que a atitude dela realmente foi mesquinha e exagerada.

“Acho que foi definitivamente a coisa mais mesquinha que já li em toda a minha vida”, comentou uma pessoa.

“Isso é mais mesquinho do que eu esperaria”, comentou outra.

“Você fez sua amiga se sentir como a segunda opção e ainda se sentiu superior por se vingar do seu ex”, criticou uma terceira.