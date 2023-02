Dia dos Namorados é arruinado por criança ‘barulhenta’ em restaurante e casal decide ceder

Um jovem de 23 anos saiu para jantar com a namorada em uma noite improvisada do Dia dos Namorados, mas acabaram se incomodando com uma situação. Embora o local estivesse do agradado, uma família com criança surgiu e trouxe desconforto à dupla.

“[Nossos planos foram] ligeiramente improvisados, mas boa comida e companhia adorável. Uma família decidiu sair, trazer uma criança pequena (com idade para falar) e deixá-la gritar. Demorou 20 minutos para se acalmar, tivemos cerca de dois minutos de paz e agora os gritos voltaram”, desabafou o rapaz no Reddit, por meio do perfil u/Bookbinder53532.

“O máximo que essa família tem feito é ocasionalmente calar a criança. Venho de uma família de cinco pessoas, entendo que pode ser difícil, mas ninguém na minha família jamais teve permissão para agir assim. Nós literalmente fomos levados para fora do restaurante”, finalizou o rapaz.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher se ofende ao ver criança comer no prato da mãe e recebe resposta afiada”

Resposta da web

Ao questionar se seria errado em abordar aos pais da criança para pedir silêncio, diversos internautas se manifestaram em seu favor. Um dos redditors apontou que a família estaria sendo extremamente rude por deixar a criança agir daquela forma.

“Eu amo crianças. Sou o mais velho de todos os meus irmãos, primos etc. Sei que às vezes as crianças choram e não há nada que você possa fazer para impedir”, escreveu outro usuário da plataforma. “Dito isso, meus pais sempre nos diziam (e outros novos pais que pediam conselhos) que sempre que um de nós começava a fazer barulho em lugares públicos como restaurantes (o que era raro, mas acontecia), um deles nos pegava e nos levava fora do local até que nos acalmássemos se não parássemos de nos agitar no local.”

“Quando um velho amigo do meu pai teve seu primeiro filho e ele e sua esposa ficaram surpresos e envergonhados quando seu recém-nascido começou a se comportar em um restaurante melhor, eles também deram esse conselho, e funcionou como um encanto”, continuou. “Não só é melhor para os pais, como também é melhor para o bebê, que pode ser super estimulado e, portanto, tende a se acalmar/acalmar muito mais rápido quando removido do excesso de estímulos.”

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.