Sogra exige que o filho deixe a nora sozinha horas após uma cesariana

Uma mulher está completamente enfurecida com sua sogra depois de saber que ela pediu ao seu marido para levá-la a uma consulta médica apenas algumas horas após o nascimento de seu bebê.

Irritada com a atitude dela, a mulher compartilhou seu relato no Reddit e rapidamente viu sua história viralizar e ser compartilhada pelo The Mirror.

Sem se identificar, ela conta que foi ao hospital acompanhada de seu marido e sogra para passar por uma cesariana. Apenas algumas horas depois do nascimento do neto, a avó começou a insistir para que seu filho a levasse ao consultório do seu médico pois ela precisava fazer alguns exames para uma consulta no dia seguinte.

“Não passaram nem 3 horas depois do nascimento e estamos na sala de recuperação fortalecendo nosso vínculo. Minha sogra então recebeu um telefonema do seu médico dizendo a ela que para ela ter sua consulta via telemedicina amanhã, precisaria ir hoje fazer exames de sangue”, conta.

Ela se revoltou com o pedido da sogra

A mulher conta que a sogra passou o telefone para o filho e pediu a ele que conversasse com o médico para levá-la aos exames, mas ele prontamente explicou que o neto dela acabou de nascer e que ela não poderia fazer os exames naquele dia.

“Ela ficou irritada e começou a perguntar ao meu marido o motivo dele não levá-la aos exames. Ele explicou que precisava ficar ali para mim e para seu filho e ela se irritou e saiu do quarto”, conta.

“Tenho certeza de que o pedido do exame foi feito dias atrás, então ela provavelmente poderia ter feito antes. Fiquei magoada com a situação e principalmente por ela ter colocado meu marido nessa situação dentro da sala onde estamos criando nosso vínculo com o nosso filho”.

“Por outro lado, estou orgulhosa dele por ter dito não, mas ele também ficou de péssimo humor com isso. Minha sogra não percebe o quanto consegue ser egoísta e imprudente”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas que leram o relato, a sogra realmente foi negligente com sua saúde e com as pessoas ao redor.

“Ela poderia ter adiado a consulta sem causar toda essa cena. Mantenha distância dela”, comentou uma pessoa.

“Ela está errada de todas as formas possíveis! Não por não fazer os exames, mas porque provavelmente sabia da necessidade e armou uma situação para colocar seu filho em uma decisão difícil onde ela poderia manipulá-lo para longe de você e do bebê”, finalizou outra.