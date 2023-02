Padrasto exige levar a enteada até o altar e afirma: ‘Conquistei esse direito’

Uma noiva está passando por um estresse desnecessário envolvendo o dia de seu casamento. O padrasto se recusa a aceitar que ela seja levada ao altar por seu irmão e afirma que fazer isso é um “direito dele”.

Conforme publicado pela noiva no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, ela perdeu o pai quando era criança e, por esse motivo, decidiu que seria levada ao altar por seu irmão mais velho, o qual chamou de Mike.

Apesar de ter decidido por conta própria, ela agora precisa lidar com seu padrasto que afirma “ter o direito de levá-la ao altar”.

“Meu irmã sempre fez parte da minha vida e quando nosso pai morreu ele se tornou um pai para mim. Minha mãe se casou novamente quando eu tinha 6 aos e desde então eu ganhei mais 3 irmãos, todos homens”, conta a jovem noiva.

“Eu até gosto do meu padrasto, mas sempre o achei muito agressivo. Ele queria que eu o chamasse de pai e sempre detestou quando meu irmão aparecia para me ver ou quando eu ia passar algum tempo com a família do meu pai”.

Ela não sabe o que fazer

Segundo a mulher, sua mãe sempre tentou agir de forma mediadora na situação e nunca a impediu de ver o irmão mais velho e a família de seu pai.

“Por outro lado, ela disse que eu deveria chamar meu padrasto de pai por conta de tudo o que ele fez por mim. Isso causou diversas brigas até eu sair de casa”, conta.

“Agora estou noiva e vou me casar dentro de alguns meses. Pedi ao meu irmão mais velho para me levar ao altar e ele aceitou. Meu padrasto ficou sabendo disso e está extremamente bravo. Ele disse que era mais meu pai do que meu ‘pai biológico’ e que ele ganhou o direito de me levar ao altar”, explica.

Para os usuários do Reddit, ela tem o direito de decidir quem vai levá-la ao altar.

“É o seu casamento e ninguém manda nas suas escolhas ou ‘tem direito’ de desempenhar determinado papel. Você e seu noivo é que decidem quem fará o que no grande dia”, comenta uma pessoa.

“Você decide quem vai te levar ao altar, não o seu padrasto. A ironia é que talvez, se ele não tivesse forçado um relacionamento entre vocês as coisas fossem diferentes hoje”, comentou outra.