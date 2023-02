Noivo se irrita após a irmã levar um bebê para seu casamento sem filhos

Uma mulher precisou lidar com a raiva de seu irmão ao descobrir que ela levou seu bebê para o “casamento sem filhos” dele. Mesmo sem levar o bebê para a recepção e tendo bons motivos para ir acompanhada do filho, ela foi criticada por todos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit onde revelou os motivos que a fizeram precisar levar a criança ao casamento.

Segundo seu relato, inicialmente ela e o marido contrataram uma babá para cuidar da criança durante o casamento, mas foram pegos de surpresa quando ela precisou cancelar momentos antes da viagem por conta de uma emergência familiar.

“O casamento era no dia seguinte, então eu e meu marido planejamos revezar. Eu iria à cerimônia enquanto ele olhava o bebê e depois ele iria a recepção enquanto eu ficava com o bebê”, explica.

“Quando a cerimônia acabou, encontrei meu marido com o bebê no carrinho e fomos cumprimentar alguns familiares além de dar os parabéns ao meu irmão e sua esposa. Depois disso, meu marido voltou com o bebê para o nosso quarto”.

Ela ainda assim foi criticada

A mulher continuou explicando que por algumas vezes deixou a recepção para levar um pouco de comida para o marido, que permaneceu no quarto com o bebê até a hora de trocar com ela.

“Quando estava voltando, meu irmão falou que era um casamento sem filhos e que eu não deveria ter levado o meu. Sua esposa aparentemente ficou chateada porque meu marido estava com o bebê no saguão do hotel e por eu sair toda hora da recepção”.

“Eu disse a ele que eles não tem que se preocupar com isso já que o bebê não participou do casamento ou da recepção pois ficou o tempo todo fora da área onde a celebração foi realizada. Apesar disso, as madrinhas e parentes da minha cunhada ficaram me acusando de chamar a atenção com meu filho”, conta.

Segundo ela, a mulher ainda afirmou que ela deveria “ter dado um jeito” e “deixado o bebê em casa”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela não infringiu as regras e fez o possível para manter o filho longe da área do casamento. “Eu me pergunto se sua cunhada pensa que um bebê é como um gato ou cachorro que você pode deixar com algumas tigelas de comida e água. Vocês fizeram tudo o que podiam para não quebrar a regra deles sem abandonar seu filho”, comentou uma pessoa.