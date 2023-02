Marido decide acordar a esposa sempre que ela roncar: ‘Não aguento mais’

Uma mulher está passando por uma situação complicada envolvendo seu marido. Apesar de incontáveis conversas, ele insiste em acordá-la sempre que ela ronca, o que a faz ter sérios problemas para conseguir voltar a dormir.

A história da mulher foi contada pelo The Mirror depois de ser relatada por ela no Reddit, uma plataforma de tópicos onde as pessoas podem compartilhar suas experiências e opiniões.

Sem se identificar, ela relatou que há anos vem se envolvendo em diversas discussões com seu marido por conta de seu ronco. Apesar de diversas conversas ele sempre a acorda para parar de roncar, o que faz com que seu sono fique completamente desequilibrado.

“Não quero dormir em quartos separados o tempo todo só por causa disso, mas se acordar com meu ronco ele pode muito bem ir dormir em outro lugar ao invés de me acordar”.

“Eu odeio ser acordada porque quase nunca consigo voltar a dormir. Mesmo quando nosso filho tinha apenas alguns meses eu quase não conseguia dormir depois de ser acordada”, conta a mulher.

Ela não sabe o que fazer

Sem saber como lidar com a situação, a mulher passou a impedir o companheiro de dormir sempre que ele a acorda, o que causou ainda mais confusão entre o casal.

“Então, eu detesto essa situação! Comecei a acordar ele toda vez que ele me acorda, afinal, se ele me deixa acordada eu também posso deixá-lo acordado. Estou muito irritada com isso porque ele já prometeu não me acordar novamente”, conta.

Apesar de uma nova promessa do homem de que não irá acordá-la, a mulher agora teme que ele não cumpra sua promessa e se sente mal por não saber como lidar com isso.

Para os usuários do Reddit, ela deveria se colocar no lugar do marido que também deve ter um sono ruim por conta do ronco dela.

“Seu marido já está tendo um sono ruim, mas você acha que é você quem está sofrendo por ser acordada de vez em quando?”, comentou uma pessoa.

“O ronco pode ser sinal de problemas médicos. Consulte um médico ou arrume uma casa com dois quartos para vocês dormirem em paz”, finalizou outra pessoa.