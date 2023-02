Leite vendido após prazo de validade? Entenda a polêmica envolvendo fake news divulgada por tiktoker

Não é só na política que existem fake news. Há muitos anos, diversos pensamentos e mitos são divulgados amplamente e passados de geração em geração até os dias contemporâneos.

Mesmo que muitos deles já tenham sidos explicados, algumas pessoas ainda costumam divulgar informações inverídicas, como é o caso da tiktoker Nathalia Valente, que em uma das suas postagens, divulgou uma fake news antiga, sobre leites vendidos próximos a data de vencimento.

Se você já caiu nessa informação falsa, veja as explicações a seguir.

Leite com ‘quadradinhos’

A informação falsa divulgada pela tiktoker diz que é preciso conferir a caixa do leite na hora da compra e se caso ela tenha quadradinhos em baixo, é porque o leite está próximo a data do vencimento ou ainda que já passou do prazo de validade e que foi recolocado nas prateleiras.

Conforme informado pela página Lilium Educação, também no TikTok, a informação é infundada e se trata de uma fake news antiga na internet.

LEIA TAMBÉM: Jovem grava sua voz enquanto dorme e resultado é engraçado e assustador. Veja o vídeo

A apresentadora explica que, é proibido por lei que o leite seja vendido após a data do vencimento ou ainda que um leite que já foi envasado seja pasteurizado.

Veja o que diz a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo:

“[...] Art. 12. Para os fins deste Regulamento, leite pasteurizado é o leite fluido submetido a um dos processos de pasteurização previstos na legislação vigente, envasado automaticamente em circuito fechado e destinado a consumo humano direto.

Parágrafo único. É proibida a pasteurização de leite previamente envasado.”

Para que servem os ‘quadradinhos?’

Esses símbolos citados por Nathalia não estão apenas nas caixas de leite, mas acompanham a embalagem de diversos outros produtos. Os ‘quadradinhos’ são apenas testes de impressão para verificar se as tintas da impressora da embalagem estão funcionando perfeitamente.

LEIA MAIS: Real ou fake? Estudante afirma que gastou 30 mil reais em materiais escolares