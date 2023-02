Homem pede a esposa que pare de fazer massagens por motivo específico e recebe chuva de críticas

Um homem usou um fórum na web para relatar sua situação com a esposa. De acordo com o relato, ele solicitou à ela para desistir de fazer massagens, haja vista o valor das sessões. Contudo, o autor do texto foi criticado após revelar o motivo pelo qual sua mulher utiliza o serviço.

“Minha esposa sofre de dor crônica nos tecidos moles do pescoço, costas e ombros. Tem sido assim há anos, em parte devido ao estresse e lesões antigas. Durante anos, ela usou uma combinação de cremes, fisioterapia, analgésicos e visitou uma massagista uma vez e, às vezes, duas vezes por mês”, relatou ele no Reddit, por meio da conta u/wyzapped.

“Nada realmente conserta, apenas faz com que ela se sinta melhor temporariamente. Recentemente ela começou a ver a massagista duas e agora três vezes por mês, e as taxas de massagistas também aumentaram”, continuou.

Segundo o relato, o homem afirmou que as sessões têm ficado muito caras. Sendo assim, pediu à sua esposa para limitar suas massagens a uma vez por mês para administrar as despesas.

Críticas no fórum

Ao finalizar o relato, o homem revelou que se sentiu mal quando a esposa demonstrou estar chateada.

“Meu raciocínio é que as massagens não são uma cura, são muito caras e são feitas às custas de outras coisas de que nossa família precisa. Nós dois trabalhamos e juntamos nossa renda”, finalizou.

Em seguida, o homem perguntou se teria sido um “babaca” por pedir que sua esposa desistisse das massagens frequentes. Na plataforma, o comentário mais votado teceu uma chuva de críticas à sua atitude.

“Cara… você destacou um grande problema com as pessoas e os cuidados de saúde. Eles não são para diversão, são para o controle da dor. Se você precisasse de insulina, ela deveria te dizer uma coisa dessas? Como alguém com fibromialgia grave, estou do lado de sua esposa. Descubra e apoie sua esposa e ajude sua dor”, escreveu o usuário na plataforma.

