Grávida é criticada por se recusar a sair de uma cadeira de massagem no shopping

Uma mulher grávida foi criticada por um casal de adolescentes após se recusar a sair de uma poltrona de massagem no shopping. Ela sentou no local para tomar um sorvete e foi acusada de “monopolizar” o equipamento.

Conforme o The Mirror, a mulher foi ao Reddit para revelar o ocorrido e tentar entender se realmente agiu errado nessa situação.

Sem se identificar, ela conta que estava com desejo de tomar um sorvete em específico e foi até o shopping na intenção de aproveitar a iguaria em uma de suas sorveterias favoritas. No entanto, após retirar seu pedido ela percebeu que não havia lugar disponível para se sentar.

“Muitas vezes eu fico cansada rapidamente quando estou em pé ou ando por longos períodos de tempo. O lugar estava cheio e todas as mesas ocupadas, então eu decidi me sentar em uma das duas cadeiras de massagem que estavam por ali e não estavam sendo usadas por outras pessoas no momento”, conta.

Apesar disso, sua calma foi temporária depois que foi abordada por um casal de adolescentes que queria usar a cadeira de massagem juntos.

“Eles me pediram para sair porque queriam usar a cadeira juntos e eu não estava ‘consumindo o serviço’, eu recusei e me ofereci para sair assim que terminasse de comer ou se eles encontrassem algum local para eu sentar pois não tinha condições de comer em pé”.

Eles decidiram comprar a briga

Irritados com a resposta da mulher o casal afirmou que “o mundo não gira em trono dela” por causa de sua gravidez e decidiram acionar a segurança do shopping.

“O guarda ficou ao meu lado e pediu a eles que se revezassem no equipamento ou que esperassem eu terminar de comer, o que os deixou ainda mais irritados. A menina então me acusou de impedir que a dona das cadeiras ganhasse dinheiro e saiu com o companheiro, visivelmente irritada”.

“Ao contar para minha irmã mais nova, ela disse que eu deveria ter escolhido outra hora para ir ao shopping ao invés de um horário de pico, já minha outra irmã disse que o casal estava sendo irracional. Não sei se agi errado”, finaliza

Para os usuários da plataforma, ela agiu de forma errada mesmo tendo uma certa razão. “As cadeiras de massagem são um negócio e alguém as instalou com o objetivo de ganhar dinheiro, o que você a impediu de fazer”, comentou uma pessoa.

“Você está privando o proprietário das cadeiras de ganhar dinheiro ao utilizá-las sem pagar pelo serviço”, comentou outra.