Comentários de noiva fazem a cunhada cair no choro: ‘Falei verdades’

Uma mulher afirmou ter se admirado com a mudança de comportamento da cunhada depois que foi pedida em casamento. De uma pessoa “doce e amigável”, a cunhada rapidamente se transformou em uma “noiva neurótica” e não poupou críticas ao casamento da irmã de seu noivo.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit onde pediu a outras pessoas que dessem suas opiniões sobre as atitudes de sua cunhada.

Segundo seu relato, a cunhada era uma pessoa “querida por todos” antes de ser pedida em casamento. Ela era convidada para eventos familiares e estava sempre próxima de todos até que seu comportamento controlador com cada item do casamento acabou a distanciando da família de seu noivo.

Se tratando de casamentos, a mulher em questão afirma ser completamente diferente da noiva de seu irmão, e mostrou isso ao optar por um casamento “simples e íntimo” após ficar noiva de seu companheiro.

“Escolhemos nos casar no quintal dos meus avós que é enorme. Eles ficaram felizes com isso e tivemos a presença de nossos pais, irmãos e amigos que fizeram discursos e tornaram nosso dia único e repleto de amor e carinho. A comida estava ótima e ficamos dançando até meia-noite. Foi muito divertido”, conta.

A cunhada não poupou críticas

Apesar de ter se divertido em seu casamento, a mulher afirma que a outra noiva da família, sua cunhada, não poupou críticas sobre a celebração.

“Eu estava conversando com minha mãe sobre como minha avó ficou feliz no dia do meu casamento e minha cunhada começou a tirar sarro de mim dizendo que não sabia que nós éramos ‘tão mesquinhos’ a ponto de não ter um ‘casamento estruturado com tema e esquema de cores’. Ela ainda disse que eu nem ia gostar de ver as fotos ‘chatas e sem graça’ ao longo dos anos”, conta a mulher.

“Eu tentei ficar quieta, mas a parte das fotos me pegou. Só consegui me ver respondendo que eu não vou precisar passar toda a vida me perguntando o motivo de todas as pessoas que eu amava terem me cortado de suas vidas de forma a eu não ser mais bem-vinda em suas casas”.

Após isso, a mulher conta que a cunhada desabou no choro e foi embora, deixando seu irmão irritado e a criticando por seu comentário “ácido”. Apesar da resposta do homem, os pais da mulher a defenderam e disseram que a cunhada “merecia ouvir algumas verdades”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “É uma pena que sua cunhada tenha se tornado uma pessoa desprezível. É óbvio que vocês têm prioridades diferentes e você não errou em deixar isso claro”, comentou uma pessoa.

“Você não falou nada de errado. Ela está apenas com ciúmes por você ter um casamento divertido e repleto de amor enquanto o dela será frio e superficial”, comentou outra.