Vídeo mostra caninana da “Garganta do Diabo” que assustou trabalhadores

O Parque Nacional Iguazú, que fica no lado argentino das “Caratas do Iguaçu”, se tonou notícia essa semana depois que a cobra mais rápida do Brasil decidiu dar as caras por lá.

Imagens de uma caninana deslizando por um banheiro localizado na estação “Garganta do Diabo” foram divulgadas. Tudo foi gravado por trabalhadores da Iguazú Argentina, que administra os serviços turísticos no parque e levaram um susto ao encontrar a cobra.

Confira o vídeo que mostra a caninana da “Garganta do Diabo” a seguir:

De acordo com o portal de notícias H2FOZ, a cobra foi direcionada com uma pá para uma área de mata. O local que ela foi encontrado está fechado para turistas desde outubro de 2022, quando a cheia do Rio Iguaçu provocou a interdição da trilha de acesso à Garganta do Diabo.

“🍃Una ñacanina paseando por estación Garganta del Diablo



🍃Ante la ausencia de turistas en ese sector del Parque, una serpiente Ñacanina ingresó a los sanitarios pero fue retirada por personal del Parque Nacional Iguazú



Video de Javier biassini pic.twitter.com/XTFABMnwKK — La Voz De Cataratas (@Lavozdecatarata) February 11, 2023

Aqueles que trabalham na reconstrução da passarela, que será reaberta no final de fevereiro ou no início de março, foram os que identificaram a cobra ágil.

Por mais que seja considerada grande – podendo chegar a 2,5 metros de comprimento – e brava, a caninana não representa perigo ao ser humano, pois não é peçonhenta.

Ela pode ser atraída até as casas ou lugares próximos as matas em busca de alimento. Sua dieta é variada e pode incluir aves, roedores, anfíbios e até mesmo outras cobras.

Essa cobra costuma fugir rapidamente de predadores, mas também pode assumir uma postura para intimidá-los, levantando sua cabeça e colocando o corpo em formato de “s”, inchando o papo e movendo sua cauda como a de uma cascavel.

O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras, mostrou o encontro de uma das suas seguidoras com uma caninana em sua página do Facebook.

Myriam Gaudêncio relatou que a cobra apareceu na Fazenda Água Limpa, no município de Carrancas, em Minas Gerais.

“Essa Caninana deu trabalho para capturar. Só mudei ela de lugar”, explicou Myriam.

Confira as imagens a seguir:

