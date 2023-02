Tia acoberta sobrinha bêbada e causa uma grande confusão com os pais da menina

Uma mãe ficou extremamente magoada ao descobrir que sua irmã ajudou a esconder sua filha bêbada dentro de casa. Cansada da situação, ela decidiu compartilhar no Reddit a forma como resolveu o problema.

Conforme o The Mirror, a mulher publicou seu relato de forma anônima e ganhou diversos elogios pela forma como lidou com o caso inusitado.

“Minha irmã mora comigo e temos um acordo. Ela não paga aluguel, mas ajuda com as compras de casa e cuida das minhas filhas, de 14 e 11 anos, sempre que precisamos. Ela também é responsável por levar as meninas para a escola quando necessário”, conta.

“Acontece que minha filha de 14 anos anda arrumando confusão. Ela passou a faltar na escola e a cabular aula. Já encontrei alguns cigarros eletrônicos e drogas em seu quarto”, explica a mulher.

“Recentemente eu flagrei uma cena que me deixou incomodada. Minha irmã saiu de casa de madrugada e, por volta das 3 da manhã, chegou trazendo minha filha visivelmente bêbada! Ela estava tropeçando e praticamente sendo carregada pela tia”.

Ela ficou revoltada

No dia seguinte, a mãe decidiu confrontar sua irmã sobre a situação e ela admitiu que saiu de madrugada ao socorro de sua sobrinha.

“Ela me disse que minha filha implorou para ela não nos contar. Eu fiquei furiosa! Ela precisou passar o dia em casa ao invés de ir para a escola e não era por estar com virose, mas sim por estar vomitando de ressaca”, conta.

“Minha filha agora está de castigo e se recusa a falar com a tia por ela a ter entregado. Minha irmã não sai do quarto a maior parte do tempo e meu marido afirma que ela se sente culpada por tudo isso. Eu me sinto mal porque já se passaram dias e ela segue magoada, mas ela precisa entender que não pode fazer essas coisas”.

Leia também: Babá tira férias e viaja com o filho dos vizinhos sem ter a autorização dos pais

Para os usuários da plataforma, ela deveria ter se acalmado antes de falar com a irmã, mas ainda assim não agiu completamente errado.

“Você estava preocupada com o fato de sua filha menor de idade estar bêbada, mas deveria ter se acalmado um pouco para conseguir avaliar melhor a situação. Você deixou sua irmã entre a cruz e a espada”, comentou uma pessoa.

“Por que você está mais preocupada com o depois do que com o fato de sua filha de 14 anos chegar bêbada em casa depois de sair escondida?”, comentou outra pessoa.