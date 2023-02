Pais revelam o motivo pelo qual colocaram a casa do filho a venda

Um pai desapontado decidiu compartilhar na internet os motivos que o levaram a vender a casa de seu filho. O jovem, que está prestes a se casar, precisará buscar por um novo lar para começar sua família sem ter o suporte de seus pais.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato tocante do pai foi compartilhado no Reddit e levou diversas pessoas a criticar a atitude do filho do casal.

Sem se identificar, o homem conta que junto com a esposa tomou a decisão de comprar uma casa na qual seu filho pudesse morar enquanto cursava faculdade. Desta forma eles conseguiriam apoiar financeiramente o filho que teria mais independência do que se morasse em alojamentos estudantis.

Segundo ele, além de pagar a casa as contas e impostos eram pagas pela família enquanto o filho se preocupava apenas em cuidar da manutenção da casa. Tudo ia bem até que a noiva do rapaz decidiu se mudar para o local.

Eles decidiram vender a casa

As tensões com o filho começaram durante um churrasco de planejamento do casamento. Em determinado momento o rapaz chamou sua mãe e irmã para o interior da casa. Acompanhado pela noiva e pelos pais dela eles revelaram que não queriam a presença deles em seu casamento.

“Minha filha e esposa saíram chateadas e quiseram voltar para casa. Elas disseram que meu filho, a noiva e a família dela não nos querem no casamento porque ‘não somos o tipo de pessoa’ que eles querem na ocasião”, conta.

“Eu liguei para ele e o questionei sobre isso, meu filho só disse que seus sogros acham que não somos bons o suficiente e que os envergonharemos na frente de toda a família. Então todos nós não fomos convidados para o casamento”.

“Depois de uma semana eu consegui me acalmar e fui até a casa do meu filho conversar pessoalmente com ele. Fui recebido pelos seus sogros que aparentemente se mudaram para lá e eles me mandaram embora da minha própria casa. Eu perdi a paciência e dei a eles 30 dias para sair da casa pois iria na mesma hora colocá-la a venda”, finaliza o homem.

Para outras pessoas que leram o desabafo no Reddit, ele teve a atitude correta. “Seu filho agiu errado e não tem desculpas para o que ele fez. Parece que ele está em um relacionamento tóxico que está excluindo sua família”.

“Eu entenderia se vocês tivesse algum problema com a noiva dele, mas com base no que você contou ele estará apenas sentindo as consequências de seus atos”, comentou outra.

“Converse com seu filho e descubra o motivo dele querer tirar vocês da vida dele. Não destrua sua família se voltando contra ele, tente conversar e descobrir os motivos antes”, finalizou uma terceira.