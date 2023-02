Noiva exige que a irmã remova dispositivo médico para seu casamento: ‘É feio’

Uma jovem está passando por problemas com a família devido a atitude de sua irmã. Após aceitar ser uma das madrinhas no casamento da irmã, a mulher agora está sendo obrigada a retirar um dispositivo médico que usa para controle da diabetes tipo 1.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem decidiu levar seu caso ao Reddit para pedir apoio aos usuários da plataforma e tentar encontrar maneiras de argumentar com sua irmã e seus familiares.

“Minha irmã se casa no próximo final de semana e eu sou uma das madrinhas. Tenho diabetes tipo 1 e uso dois dispositivos médicos para ajudar no controle da doença. Um deles é um monitor de açúcar no sangue, que fica em um dos meus braços, e o outro é uma bomba de insulina, que fica no outro”, conta.

“São dispositivos pequenos que devem ser utilizados em conjunto para monitorar e regular automaticamente os níveis de açúcar no meu sangue. Eles eliminam a necessidade de fazer testes constantes de glicemia e aplicações intermináveis de insulina. Minha vida é muito mais fácil e saudável com eles”.

A noiva pediu a ela para retirar os dispositivos

Seguindo com seu relato, a jovem conta que sua primeira reação foi comentar para a irmã e para a família o quanto os dispositivos são essenciais para seu bem-estar. No entanto, a noiva disse que os dispositivos vão “estragar as fotos” e passou a reclamar da atitude dela com os demais membros da família.

“Eles falam que não é grande coisa eu não usar esses dispositivos no dia do casamento, mas não vejo motivos para retirá-los!”, afirma.

“Minha mãe disse que posso movê-los para a minha barriga, mas já fiz isso antes e é muito desconfortável. Sempre que troco os sensores eles devem ficar no mesmo lugar por 10 dias até eu poder mudar para um novo. Não quero ficar com um deles preso no meu estômago, onde sinto incômodos o tempo todo”.

“Por causa disso todos estão dizendo que eu não estou disposta a ceder pelo bem da minha irmã, mas acho que minha saúde é uma área em que a escolha é minha e não deve ser tratada dessa forma”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, a solicitação da noiva está realmente negando questões importantes de saúde.

“Eu prontamente recusaria a comparecer! Se sua irmã se importa mais com as fotos do casamento do que com a sua saúde então ela não merece sua presença”, comentou uma pessoa.

“Não tem razão para você colocar sua saúde em perigo ou se colocar em uma situação desconfortável só porque ela não quer ‘equipamentos médicos’ nas fotos do casamento”, finalizou outra.