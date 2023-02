Mulher se revolta após noiva exigir que convidados ajudem a pagar pelo casamento

Uma madrinha de casamento está revoltada após descobrir que sua presença no casamento da melhor amiga será “extremamente cara”. Ao todo, os gastos com a celebração podem passar de R$31 mil por pessoa!

Conforme publicado pelo The Mirror, a madrinha decidiu levar seu caso ao Reddit para pedir a opinião imparcial de outras pessoas.

Sem se identificar, ela conta que a amiga em questão é “bem de vida” e nem sequer precisa trabalhar para manter seu estilo de vida. Por conta disso, ela se casará durante uma viagem à Sicília, e espera que os convidados colaborem com valores expressivos para diminuir os custos do casal.

Ela então conta que precisará viajar do Canadá para a Europa assim como outras madrinhas e convidados, o que já aumenta os gastos com o casamento.

“Eles ainda escolheram um hotel cinco estrelas para casar. Achei que cuidariam da hospedagem das madrinhas e padrinhos por causa da extravagância do casamento como um todo, mas eu estava errada. Fomos instruídos para reservar e pagar nossos próprios quartos”.

Exigências extravagantes

Segundo a madrinha, as exigências da noiva não pararam por aí. Todas as madrinhas também precisariam arcar com os custos com cabelo e maquiagem, além de usar joias de ouro e sapatos dourados.

“Ela não tem nenhum outro evento planejado para estes dias, então além de precisar pagar pela viagem vou ter que tirar uma semana de folga não remunerada do trabalho”, conta.

“A noiva acha que a festa de casamento já é o bastante para todos e que deveríamos estar gratos por isso. Além disso, ela também fez pouco caso ao saber dos meus planos para sua despedida de solteira, mas depois me pediu desculpas”, finaliza.

Por conta da situação, amigos e familiares recomendaram a ela para não ir ao casamento, assim como alguns comentaristas do Reddit.

“Por favor, pegue esse dinheiro e gaste com você mesma! Gaste em viagens ou coloque na poupança, mas faça algo pela sua vida e felicidade”, comentou uma pessoa.

“Sua amiga quer brincar de princesa e você não é obrigada a aceitar isso”, comentou outra.

“Se você não pode gastar com você, não gaste com os outros. Informe que infelizmente não será possível comparecer, mas que você agradece o convite e sente muito por não poder arcar com os gastos da viagem”, finalizou uma terceira.