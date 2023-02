Equipe de resgate se choca ao se deparar com filhote de foca de pele rara (Reprodução/Cornish Seal Sanctuary)

Liquorice é um raro filhote de foca cinza que foi resgatado em Cornualha, na Inglaterra. Com 10 semanas de idade, o animal foi socorrido em uma praia e direcionado ao Cornish Seal Sanctuary. Relato extraído do portal The Dodo.

Um outro detalhe foi capaz de prender a atenção da equipe de resgate: Liquorice apresentava uma coloração única, raramente vista.

“Não é sempre que vemos filhotes melanísticos, especialmente os do sexo feminino, e ainda mais raro vê-los entrando por nossas próprias portas”, disse Tamara Cooper, curadora do Cornish Seal Sancutary, em um comunicado à imprensa.

Diferente das focas cobertas de pelo cinza e marrom, além das manchas habituais, Liquorice apresentou outro tipo de camada. O animal contava com uma condição de melanismo, dada por seus olhos, pelos e unhas pretas.

“O melanismo é causado quando muito do pigmento melanina é produzido”, Hazel King, gerente sênior de marketing do santuário, registrou no comunicado à imprensa. “Ela é completamente negra da cabeça aos pés.”

Raridade em foco(a)

A foca encheu o coração de seus socorristas assim que receberam a informação sobre sua luta para respirar na praia. Depois do resgate, o amor por Liquorice teve uma crescente ainda mais significativa.

Equipe de resgate se choca ao se deparar com filhote de foca de pele rara (Reprodução/Cornish Seal Sanctuary)

“Ela é um animal lindo”, disse Cooper. “Estamos satisfeitos por ela estar agora no lugar onde pode receber os melhores cuidados para o que esperamos que seja um retorno bem-sucedido à natureza”.

Em 20 anos de operação na reabilitação de focas doentes e abandonados pela região da costa da Cornoalha, o Santuário responsável por Liquorice resgatou apenas quatro filhos da mesma condição, incluindo ela.

“Apenas uma em 400 focas é melanística”, revelou King. “A condição é ainda mais rara em focas fêmeas, que normalmente são de cor mais clara do que os machos.”

A equipe de resgatadores aguarda o momento certo para liberar a foca em seu habitat natural. Por enquanto, o animal segue desfrutando do local e se recuperando até ficar 100%.

“É o momento perfeito para conhecer Liquorice”, disse Jana Sirova, gerente geral do santuário, no comunicado à imprensa. “Com mais de 40 filhotes já passando por nossas portas neste inverno, cada visita faz a diferença.”