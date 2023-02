Avó se recusa a devolver neto e mãe reage: ‘Informei que denunciaria por sequestro’

Em um fórum da internet, uma mulher de contou ter passado por uma situação complicada com a mãe. De acordo com ela, foi necessário apelar pela ameaça de chamar a polícia, após a avó da criança não querer devolvê-la.

“Tenho um filho chamado ‘Declan’. Cerca de dois meses atrás, Declan foi ficar na casa de seus avós por volta das 11h da manhã de um sábado. Cerca de uma semana antes disso, meu padrasto e eu tivemos uma conversa sobre o menino estar em casa às 12h no domingo, já que esse é o único dia de folga do seu pai (meu noivo)”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Few-Psychology951.

A autora do relato teria deixado o filho com os avós e foi informada de que eles o levaram para fazer compras. Ao questionar a mãe por mensagem sobre o horário que devolveriam Declan, não obteve resposta.

“Tentei entrar em contato com meu padrasto: sem resposta. Isso foi por volta das 9h. Tentei ligar novamente duas horas depois, ainda sem resposta, então comecei a ficar um pouco preocupada”, disse.

Reação fora de expectativas

Por volta das 12h, a avó da criança informou sua filha de que estavam na praia. A mulher ficou extremamente irritada, haja vista que não foi avisada antes, sua criança tinha apenas um ano e seis meses, além de já ter tido combinado um horário de devolução.

Ao tentar estabelecer limites com a mãe, foi ofendida e “mandada ao inferno”. Ao pedir para que amigos próximos buscassem a criança por ela, a avó se recusou entregá-la.

“Ameaçou não me dar meu filho a menos que eu falasse com ela. Informei que se não entregasse Declan aos meus amigos, eu chamaria a polícia e a denunciaria por sequestro”, relatou.

Depois de ser ameaçada, a avó da criança ligou para a família e explanou o ocorrido para os parentes. Ela afirmou que sua filha estava com ciúmes pelo fato de a criança estar na praia.

“Tudo o que tentei fazer foi estabelecer um limite com minha mãe sobre meu filho e agora nosso relacionamento está danificado. Minha mãe diz que já que ela é a avó, deveria poder mimar o neto sem ter que me pedir primeiro. Falei que não tem problema mimá-lo desde que esteja dentro dos limites que eu estabeleci”, finalizou.

