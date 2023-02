Após revelar o nome de seu filho, mãe recebe alerta: ‘Parece o nome de cachorro’

Uma mãe ficou decepcionada após descobrir a opinião de diversas pessoas sobre o nome escolhido para seu filho. Diante do anúncio, ela precisou lidar com críticas intensas sobre sua escolha e até mesmo repensar o nome.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher levou o caso para o Mumsnet, onde ouviu diversas opiniões sobre a escolha feita por ela e seu parceiro. O nome, que definitivamente fugiu do comum, movimentou um intenso debate no fórum.

Sem se identificar, a mulher conta: “Pensamos no nome do nosso filho e ele será chamado de Zeppelin. Seu nome completo seria Zeppelin Jones. Ele é o nosso primeiro filho e ainda não temos certeza se é um menino, mas meu coração de mãe diz que sim. Tanto eu quanto meu companheiro amamos o nome Zeppelin”.

“Também acreditamos que Zeppelin Jones tem uma sonoridade bonita, mas ainda não conseguimos pensar no nome do meio e gostaríamos da opinião de todos sobre isso”.

Ela está preocupada

Segundo a mãe, desde que revelou sua intenção de nomear o filho como Zeppelin, diversas pessoas conhecidas se manifestaram contra a decisão do casal.

“Tivemos muitas reações contraditórias, então estou preocupada e gostaria de saber a opinião de outras pessoas”.

Em pouco tempo, ela recebeu diversas opiniões e algumas críticas a sua escolha.

“Já ouvi nomes piores. Zep é um apelido aceitável”, comentou uma pessoa ao que outro comentou: “Gosto disso! É um pouco ‘geração TikTok’ para mim, mas já ouvi nomes piores e ele passa uma vibração bacana e ousada. Acho que é isso que vocês estão procurando, certo?”.

Um terceiro afirmou que o nome é aceitável, mas não para uma criança: “O nome é lindo... para um animal de estimação! Não é um nome e é muito difícil de ser visto como tal! Consigo ver alguém chamando seu cachorro dessa forma. Parece que vocês estão desesperados para fazer o seu filho ‘se destacar’ e ‘parecer legal’”, finalizou outra pessoa.