Além de ser traída, mulher descobre que o noivo a deixou completamente endividada

Uma mulher decidiu tornar público o motivo que levou ao término de seu relacionamento, que já durava mais de 9 anos. Publicando em seu perfil do TikTok, Katherine Lemus afirma que colocou um ponto final na relação ao descobrir que estava sendo traída. Além de precisar lidar com o fim do relacionamento, ela também descobriu que o ex-noivo deixou uma dívida de mais de R$50 mil em seu nome.

Conforme publicado pelo The Mirror, Katherine já conquistou mais de 2 milhões de visualizações na publicação feita em seu perfil.

Moradora de Toronto, no Canadá, a mulher de 32 anos explicou que estava se relacionando com seu companheiro a quase 10 anos quando foi surpreendida por uma ligação do rapaz terminando o relacionamento entre eles.

Segundo ela, o noivo a traiu apenas cinco meses depois de pedi-la em casamento e a deixou com uma dívida aproximada de mais de R$50 mil reais, que incluía o valor de seu anel de noivado. Na tentativa de quitar essa dívida, ela até mesmo vendeu a peça.

Ela foi pega de surpresa

Para a surpresa da mulher, ao tentar devolver o anel ela descobriu que parte do valor da joia foi pago por meio de seu cartão de crédito.

“Ele terminou comigo por telefone depois de confessar que estava me traindo. Precisei vender o anel na internet e depois ainda descobri uma dívida feita pelo meu ex em um dos meus cartões de crédito! Minha família e amigos ficaram furiosos e chocados por ser totalmente diferente das atitudes que ele tinha”.

“Ainda estou descobrindo coisas sobre meu antigo relacionamento, como outras traições”, conta a jovem que, para superar as dívidas e traumas decidiu abrir sua própria confeitaria.

“Isso tudo aconteceu em 2014. Com a confeitaria eu consegui pagar as dívidas. Em 2019 eu me casei com meu marido e ele é incrível! Estou aliviada porque tudo isso chegou ao fim e que finalmente consegui estar em condições para falar sobre isso”, finaliza a jovem.