‘Namoro o homem dos meus sonhos, mas ele ainda sai com a ex-namorada’

Uma mulher está vendo o relacionamento de seus sonhos desmoronar. Apesar de estar completamente apaixonada pelo companheiro, ela teme ter problemas uma vez que o homem insiste em sair constantemente com a ex-namorada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu pedir orientação no Mumsnet, onde contou sua situação para outros usuários da plataforma.

Segundo relato da mulher, seu namorado é colega de trabalho da ex-companheira, o que faz com que ambos precisem manter contato regularmente. No entanto, apesar de saber que o companheiro é honesto, ela está incomodada com a proximidade dos dois e com o fato de que ele constantemente sai em jantares de negócios com a ex.

“Eles ainda são amigos, não têm filhos juntos e trabalham juntos. Por causa disso eles trocam mensagens todos os dias e vão jantar ao menos um a vez ao mês”, conta.

Ela não consegue lidar com isso

Apesar de terem um relacionamento estável de longo prazo e de a mulher afirmar confiar em seu companheiro, ela estranhou o fato de que o companheiro viajou a negócios em companhia da ex e só comunicou esse fato ao retornar.

“Fiquei decepcionada por ele não ter avisado antes de viajar. Ele não teria contado se eu não tivesse ido buscá-lo no aeroporto. Quando o questiono ele simplesmente fala que eu devo confiar nele e que nada aconteceu”.

“Eu sei disso e confio nele, mas me senti desrespeitada e isso dói. Ela ficou me encarando quando me conheceu no aeroporto. Eu agi errado?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Mumsnet, ela deve prestar atenção aos sinais de alerta.

“Isso vai além da confiança, é questão de respeito. Normalmente eu diria que as pessoas podem ser amigas de quem quiserem, mas se uma parte se sente desconfortável isso deixa de ser verdade”, comentou uma pessoa.

“Ele não está preocupado com seus sentimentos, a prioridade dele é a amizade com a ex”, comentou outra.