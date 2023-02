Mulher se recusa a ir ao casamento do irmão por ‘não ter roupa’ para a ocasião

Roupas sempre dão o que falar quando o assunto é casamento. Recentemente uma mulher está se recusando a comparecer ao casamento de seu irmão por ter encontrado problemas em achar a “roupa ideal” para a ocasião.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher teve um problema com seu vestido de madrinha e passou a cogitar não ir ao casamento. Ela contou sua história no Reddit onde rapidamente recebeu a opinião de diversas pessoas.

“Eu seria desrespeitosa se não fosse ao casamento do meu irmão por causa do meu vestido de madrinha? Eles criaram um grupo para conversar sobre as coisas do casamento e surgiram 3 modelos de vestido para cada uma escolher. Quando perguntei para a noiva, ela disse que as cores seriam definidas mais tarde”.

“Depois de mais algumas semanas, ela ainda está decidindo a cor e até agora nada de definir isso. Estou a ponto de ter que pedir o vestido agora ou correr o risco de ficar sem o vestido já que ele não vai chegar a tempo”, conta.

Ela não sabe o que fazer

Cansada, a irmã do noivo tentou novamente perguntar a cor escolhida pela noiva, mas ficou sem resposta novamente. Com isso, ela ficou revoltada ao ser cobrada sobre a compra do vestido.

“Minha irmã me ligou mandando eu pedir um vestido imediatamente porque o fato de eu não ter um vestido está deixando minha cunhada ansiosa! Eu disse a ela que só não pedi o vestido porque não sei a cor escolhida pela noiva”.

“Ninguém me fala qual é a cor! Eu já revirei o chat e não consigo encontrar nenhuma informação sobre a cor dos vestidos das madrinhas, somente vi uma foto do vestido da dama de honra, mas não sei se é uma cor diferente das demais meninas. Todos podem se encontrar pessoalmente, então acho que a cor foi definida dessa forma”.

“Meu irmão também está ao lado da noiva mesmo sabendo que estou em tempo integral na faculdade de medicina, vivendo do outro lado do país e cheia de compromissos! Estou cansada dessa atitude deles e pensando em dizer que o casamento trocou de data para fazer minhas provas na data correta e ter uma desculpa para não ir ao casamento, seria errado?”.

Entre os comentários, algumas pessoas decidiram dar sugestões para ela lidar com a situação: “Mude o título do grupo para ‘QUAL COR USAR’”, comentou uma pessoa.

“Se os vestidos das damas de honra forem roxos arrume uma fantasia de dinossauro roxa e apareça com ela! Assim você fica com a mesma cor de todas”, finalizou outra.