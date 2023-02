Mulher é forçada a pagar a conta sempre que sai com a cunhada e resolve se vingar

Uma mulher decidiu se vingar de sua cunhada de uma forma um tanto quanto inusitada. Cansada de ter que arcar com a conta sempre que saiam para jantar, ela decidiu usar o cartão da própria cunhada para pagar.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso chamou a atenção dos usuários do Reddit, que prontamente interagiram com a publicação.

Segundo relato, feito de forma anônima, a mulher de 28 anos afirma estar cansada da cunhada sempre esquecer a carteira quando elas saem juntas.

“Trouxe a carteira da minha cunhada para o restaurante porque ela sempre se ‘esquece’ de trazer quando vem nos visitar. Ela fica hospedada em nossa casa e sempre quer ir a restaurantes caros, mas convenientemente nunca pode pagar sua parte da conta”.

“Ela deu a entender que eu tenho um salário melhor e que eu deveria pagar. E ela fala que sou eu especificamente que devo pagar, não o irmão dela”, explica.

Ela decidiu se vingar

Segundo a mulher, mesmo recebendo um salário bom, ela afirma que não consegue pagar pelas saídas da cunhada toda vez que ela os visita.

“Eu costumava pagar e pedia a ela para me pagar de volta, mas ela nunca fez isso. Recentemente ela fez uma reserva em um restaurante extremamente caro e, antes de sair, eu disse que não pagaria a conta dela”.

“Acabei me prevenindo e quando ela e meu marido foram para o carro eu voltei para pegar algo e encontrei a carteira dela bem em cima da bolsa. Peguei a carteira, coloquei na minha bolsa e fomos ao restaurante”.

“Pedimos contas separadas na hora de pagar, mas ela rapidamente disse que não precisava porque ela ‘esqueceu’ a carteira de novo. Eu então peguei a carteira da minha bolsa e disse que vi em cima da bolsa e decidi trazer já que ela tinha esquecido. Ela ficou irritada e disse que eu não deveria ter pego sua carteira”, conta a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela agiu da forma que precisava para fazer a cunhada se responsabilizar.

“Você deveria ter ido além e deixado a sua carteira em casa para ela ter que pagar a conta inteira. Assim ela nunca mais agiria da mesma forma”, comentou uma pessoa.

“Pessoalmente, gosto mais da forma como você agiu e gostaria de ter visto a cara dela quando ela viu a carteira no restaurante”, finalizou outra.