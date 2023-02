Médico manda homem voltar para casa e o faz perder o nascimento do filho

Um homem ficou arrasado depois de perder o nascimento de sua filha ao seguir uma orientação dos médicos. Ele decidiu buscar alguns itens de apoio de sua companheira após ser informado pelos médicos que ela “demoraria horas para dar à luz”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem se lamentou por meio de uma publicação feita no Reddit.

Sem se identificar, ele conta que se arrepende de ter deixado a companheira para buscar alguns itens dela em casa durante o trabalho de parto.

“Nós fomos às pressas para o hospital e me pediram para esperar do lado de fora enquanto ela era internada. Também disseram que o parto levaria horas e que eu deveria ir para casa buscar os itens de apoio da minha companheira. Acabou que o parto todo levou alguns minutos”, conta o homem.

Ele então explica que, ao perceberem que o parto seria rápido, os médicos ainda tentaram entrar em contato para ele chegar a tempo, mas ainda assim ele acabou conhecendo a filha pela tela do celular. “Não me deixaram acompanhá-la desde o começo por conta das restrições por causa do COVID-19″.

Ele está enfrentando comparações

Após o ocorrido, o homem afirma estar se sentindo culpado por não ficar o tempo todo ao lado da companheira.

“Meu primo se recusou a deixar a namorada sozinha e ficou presente durante todo o nascimento do seu filho. Eu sei que minha filha está aqui e bem, mas eu queria estar lá para apoiar minha companheira e vê-la nascer”, conta.

Para os usuários do Reddit, ficou claro que a culpa não foi do pai, que ainda retornou ao hospital com os itens de maternidade da companheira”.

“Não foi sua culpa, você queria estar lá, mas não pode por razões fora do seu controle. Não tem como mudar o passado, mas esteja sempre presente para elas no futuro”, comentou uma pessoa.

“Você respeitou as regras do hospital. Tenho certeza que a equipe ficou grata por você estar ao lado deles ao invés de causar uma confusão”, finalizou outra pessoa.