Jovem grava sua voz enquanto dorme e resultado é engraçado e assustador. Veja o vídeo

Alguém já te falou que você fala enquanto dorme? Para você que não percebe, isso não deve ser nenhum incômodo, mas imagina se algum dia seu companheiro ou companheira ou até mesmo algum amigo que te informa que você disse várias coisas desconexas enquanto dormia?

E foi pensando nessa possibilidade que o usuário da página do TikTok ‘Coisas que falei dormindo’ começou a gravar as suas ‘aventuras noturnas’ enquanto tirava um bom cochilo. O resultado é ao mesmo tempo engraçado e assustador. Confira a seguir.

No dia 6 de fevereiro, por exemplo, uma fatídica segunda-feira, Boris, responsável pela página, relatou uma conversa em uma espécie de língua diferente. No mesmo dia, em outro áudio, ele diz enquanto dormia “O que é isso, gente?” E ri de alguma situação. Na mesma noite, um pouco mais pela madrugada, Boris parece brigar com alguém, pois ele fala de forma mais rude diversos palavrões. Para fechar o sono, por volta das 6h28 da manhã ele começa a cantar uma música em inglês. Tudo isso dormindo.

TikToker grava todas as noites

Como conversa sozinho todas as noites, Boris criou o hábito de gravar e postar seu áudios noturnos todos os dias.

Durante a noite seguinte, o tiktoker considera que foi uma noite mais tranquila. Além de não falar muito, ele também não entende nada do que foi dito. Por volta das 3h, por exemplo, ele fala algo como “cai no meu colo”, “lindo” e “gato”, tudo na mesma frase. Por volta das 4h, ele solta um clássico “tá repreendido em nome de Jesus Cristo”. Assista ao vídeo:

