Ela se enfureceu após o marido viajar de primeira classe e deixá-la na econômica

Uma mulher foi surpreendida ao saber que o marido foi escolhido pela empresa em que trabalha para palestrar em uma grande conferência de trabalho. Apesar da felicidade pela conquista do companheiro, ela ficou completamente enfurecida ao saber que viajaria na classe econômica enquanto ele aproveitaria de uma passagem na primeira classe.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher inconformada decidiu levar seu caso ao Reddit onde pediu a opinião de outras pessoas sobre a forma como ela reagiu diante da situação.

Sem se identificar, ela explica que recentemente o marido foi premiado com a participação em uma importante conferência realizada em Miami. “Eles escolheram apenas algumas pessoas em meio a diversos candidatos e ele foi selecionado”.

“A empresa permitiu que os selecionados levassem seus companheiros, mas não arcou com o custo das viagens de todos o que significava que teríamos que pagar as passagens com o nosso próprio dinheiro”, explica a mulher.

Ela ficou enfurecida

Seguindo com seu relato, ela explica que o casal não possuía dinheiro o bastante para comprar uma segunda passagem de primeira classe para acompanhar a passagem com a qual o homem foi presenteado pela empresa. Com isso, ele perguntou se a esposa se importava em viajar no mesmo voo, mas na classe econômica, com os dois voltando em poltronas próximas no voo de retorno.

“Fiquei incomodada com isso mesmo sabendo que pagar a passagem de primeira classe ia pesar no orçamento. Mas que tipo de homem viaja na primeira classe e coloca a esposa na econômica?”, questiona a mulher.

“Eu perguntei isso para ele e ele respondeu dizendo que vai me levar na viagem de trabalho que ele ganhou e que a poltrona de primeira classe era sua recompensa pelo trabalho árduo. Eu insisti que ele deveria ceder o assento para mim por ser um cavalheiro, depois de uma discussão ele concordou”.

Desde então, o casal segue em constante tensão e a mulher não sabe o que fazer.

Para os usuários do Reddit, ela deveria ter aceitado a justificativa do marido que realmente se dedicou sozinho ao trabalho para conquistar a premiação.