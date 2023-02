Babá tira férias e viaja com o filho dos vizinhos sem ter a autorização dos pais

Uma babá decidiu compartilhar na internet qual foi a situação mais inusitada que já viveu em sua profissão. De forma surpreendente, ela revela que saiu de férias e levou o filho de sua vizinha com ela, sem ter a autorização dos pais.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem conta que o caso aconteceu quando ela tinha 20 anos e que foi causado por um erro de comunicação.

“Eu era recém-casada e morava ao lado de uma família que tinha um filho pequeno, de 2 anos. Eu costumava cuidar dele em algumas ocasiões, então ficava de babá por algumas horas ou dias em que a mãe dele precisava de ajuda”, conta a mulher.

“Um dia ela me perguntou se eu poderia cuidar do filho durante uma noite porque ela ia viajar e não poderia levar o filho, eu disse que tudo bem e que como nos conhecemos bem não teria problemas. No entanto eu ia viajar no dia seguinte e ficar uma semana fora. Achei que tinha deixado isso claro para ela”.

Erro de comunicação

Seguindo com seu relato, a mulher conta que admite que um erro de comunicação acabou causando tudo o que aconteceu depois, mas ainda assim foi algo surpreendente.

“Ela deixou o menino aqui na segunda-feira e ele é um amor de criança. Na manhã de terça nós arrumamos o carro, coloquei ele na cadeirinha e partimos na viagem. No hotel conseguimos uma cama para ele e passamos a semana juntos”.

“Durante o dia eu passeava com ele e nos divertíamos muito! Ele adorou, não chorou e muito menos estranhou a situação. Eu não sabia o número do telefone da mãe dele porque ela era minha vizinha e conversávamos pessoalmente”.

“Eu então decidi enviar alguns cartões postais para ela saber que o filho estava bem e que estávamos nos divertindo. Somente quando chegamos foi que percebi a confusão”.

“Ela ficou animada ao ver o filho e disse que não esperava que eu o levasse de férias comigo. Por sorte eu enviei os cartões! Me desculpei morrendo de vergonha, mas ela afirma que se divertiu e teve uma boa pausa ao longo da semana”, conta.

Para alguns seguidores, apesar de preocupante a situação terminou de forma engraçada: “Eu teria reagido da mesma forma que a mãe”, comentou uma pessoa.

“Pensei que você ia chegar em casa e a polícia e a mãe iam estar a sua procura!”, comentou outra.