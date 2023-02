Noiva se enfurece após a enteada aparecer em um vestido branco no seu casamento

Uma noiva buscou apoio na internet depois que sua enteada decidiu aparecer no casamento usando um vestido de noiva, segundo ela, o relacionamento com a filha de seu companheiro é difícil e nunca foi estável.

Contando seu caso no Reddit, a história da mulher foi rapidamente compartilhada pelo The Mirror após viralizar.

De forma anônima, ela conta que acabou expulsando a enteada de seu casamento o que levou a uma tensão perceptível com seu marido durante a lua de mel.

“Sempre tentei me conectar a ela, mas ela sempre foi contra a minha presença. Ela chegou até mesmo a tentar virar o pai contra mim e nunca foi amigável”, conta.

Pensando em tentar resolver a situação entre as duas, a mulher decidiu convidar a enteada para ser sua madrinha de casamento, o que pareceu apaziguar a situação temporariamente.

“Eu escolhi um tom de azul claro para as madrinhas, mas deixei o modelo do vestido livre. No caso da minha enteada, o vestido foi comprado pelo meu marido já que ela está na faculdade e trabalha meio período para bancar parte de seus estudos”, conta a mulher.

Ela foi surpreendida no dia do casamento

Apesar de tudo parecer caminhar da forma correta, a mulher viu as coisas saírem do controle no dia de seu casamento, quando a enteada apareceu usando um vestido branco que lembrava um vestido de noiva.

“Ela disse que gostou mais desse vestido porque a cor que eu escolhi era feia. Eu fiquei irritada e a mandei se trocar e se sentar entre os convidados pois ela não estaria entre as madrinhas com aquele vestido”.

“Com raiva, ela foi embora do casamento e quando meu marido percebeu isso, começou a agir de forma estranha. Ele ficou frio e ausente mesmo depois de saber o que aconteceu”.

Segundo ela, a situação se estendeu até a lua de mel, levando o casal a ter uma grande discussão por conta da postura da jovem.

Para os usuários do Reddit, a menina está apenas fazendo um “jogo de poder” com a madrasta.

“Ela comprou um vestido branco e seu marido achou ok? Só a noiva usa branco no casamento e essa é uma regra geral”, comentou uma pessoa.

“Aposto que ela esperava ser expulsa para se fazer de vítima. Eu me pergunto se ela realmente teria usado o vestido na cerimônia”, finalizou outra.