Noiva bane vestidos em seu casamento, mas sua mãe pretende quebrar a regra

Um pai afirmou estar completamente preocupado depois que sua filha decidiu implementar um código de vestimenta rígido para seu casamento. Segundo ele, as noivas proibiram os convidados de utilizarem saias e vestidos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o pai levou sua história ao Reddit onde pediu a opinião de outras pessoas sobre como lidar com as exigências de sua filha.

Segundo ele, o problema da família não está relacionado com o fato da filha se casar com outra mulher, mas sim com a proibição do uso de saias e vestidos que vai contra sua fé.

“O problema é elas proibirem o uso de vestidos ou saias. As duas irão utilizar terninhos elegantes o que pode ser interpretado como inclinação masculina. Minha esposa não usa calças pois em nossa fé nós acreditamos que isso é inapropriado. Nossa filha é adulta e pode fazer o que quiser, mas nós não”.

Diante da recusa da mãe, a filha afirmou que ou ela respeita sua vontade ou pode não comparecer ao casamento, o que a enfureceu. “Eu tentei dizer a ela que isso viola nossas crenças e que ficamos desconfortáveis com essa situação”, conta o pai.

A noiva deu uma solução

Segundo o pai, ao tentar argumentar com sua filha ela apresentou uma solução para o problema que foi igualmente recusada.

“Ela disse que a única maneira da minha esposa usar um vestido é se eu fizer o mesmo. O que é ridículo! Somos adultos e ela não pode forçar adultos a violarem suas crenças para se vestir como ela quer”, conta o pai.

Para a maioria das pessoas, o código de vestimenta é apenas uma forma de mostrar aos pais como ela se sentiu durante toda a vida ao ser obrigada a usar saias e vestidos.

“Ela escolheu um código de vestimenta que é uma crítica direta a forma como ela foi criada. Então se vocês não forem ela provavelmente não vai ligar”, comentou uma pessoa.

“Eu não a culpo por preferir usar calças já que conheço algumas mulheres que se sentem expostas ao usar saias e vestidos. Eu não gosto de mostrar meus ombros, e essa é uma escolha minha, é como me sinto bem”, comentou outra.

“Diria que a única solução possível é vocês não irem ao casamento já que não conseguem cumprir as regras”, finalizou outra.