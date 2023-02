Mulher termina noivado, mas proíbe o ex de se relacionar com outras pessoas

O término de um relacionamento geralmente vem seguido por um período complicado entre as partes envolvidas. No entanto, após algum tempo, é comum que o ex-casal passe a conhecer e sair com outras pessoas.

Apesar disso, um homem descobriu que sua ex-noiva não gostaria que ele namorasse com outas pessoas ou comparecesse a encontros para “não invalidar o relacionamento deles”, no qual ela colocou um ponto final.

Contando sua história no Reddit, o homem teve o caso compartilhado pelo The Mirror.

“Nós estávamos em momentos diferentes na nossa vida e tomamos direções opostas. Ela não quer ter filhos, eu quero, e por aí vai. A decisão dela foi razoável e eu não está irritado ou bravo até ela aparecer com essa tal regra”.

Segundo ele, a ex estabeleceu uma “regra de namoro” na qual ele não teria permissão de conhecer novas pessoas por ser algo “rude que invalidaria o antigo relacionamento dos dois”.

Ele ficou inconformado

Seguindo com seu relato, o homem conta que ficou completamente irritado ao saber da regra, e que ao que tudo indica isso é algo mais comum do que parece.

“Diversas pessoas me disseram sobre essa regra, incluindo minha ex que fez questão de me lembrar disso. Me desculpe, mas de onde saiu essa porcaria? Ela que me largou! A atitude dela foi o que invalidou todo o nosso relacionamento”, conta o homem.

Para os comentaristas que leram a publicação, ele tem total razão em se revoltar com a postura da mulher.

“Como assim invalida o relacionamento? Ela está sendo narcisista! Faça o que te faz bem e feliz”, comentou uma pessoa.

“Se você foi dispensado por ela então pode automaticamente passar a conhecer e sair com novas pessoas! Aproveite essa fase”, afirmou outra.

“Não é rude e também não invalida o relacionamento, mas eu acharia estranho se uma pessoa que acabou de terminar um noivado começasse a sair imediatamente com outras pessoas”, comentou uma terceira.