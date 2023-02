Homem é expulso de um casamento após impedir a namorada de pegar o buquê da noiva

Um dos momentos mais esperados pelas convidadas de um casamento é quando a noiva decide jogar o buquê para as solteiras que participam da festa. No entanto, a brincadeira inofensiva acabou gerando a expulsão de um convidado durante uma festa de casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit e pediu ajuda por não saber como se desculpar com sua namorada.

De forma anônima, ele relata: “Minha namorada e eu fomos ao casamento da irmã dela no último domingo. Era um evento enorme e tudo correu bem durante a maior parte da celebração”.

“Eu já conhecia parte da família da minha namorada, mas foi a primeira vez que conheci sua mãe”, revela o homem.

“Quando chegou o momento de jogar o buquê, minha companheira estava animada e era uma das mais agitadas do grupo tentando pegá-lo. Achei que poderia fazer algo engraçado então fiquei atrás dela e joguei as flores no chão antes dela conseguir pegar”.

“Não sei se ela seria a única a pegar o buquê, mas fiz isso como uma piada e achei que todos perceberiam que eu não tinha más intenções”, conta o homem que esperava ver a multidão gargalhar.

Ele foi expulso do casamento

Seguindo com sua história, o homem explica que após jogar o buquê no chão se seguiu um silêncio constrangedor. “Fiquei envergonhado, mas ri para tentar mostrar que era uma piada, só que ninguém deu risada”.

“Depois de um tempo a mãe da minha namorada me puxou de lado e me pediu para ir embora, o que eu fiz sem querer causar outra cena”, explica.

Segundo ele, tanto a namorada quanto a irmã dela já superaram a situação, mas a mãe segue sendo irredutível. “Foi realmente uma coisa tão ruim assim? Ou apenas foi interpretado de forma errada?”.

Para outras pessoas, ele realmente agiu errado: “Você agiu de forma errada. É uma tradição que muitos levam a sério. Se casar após pegar o buquê não é automático”, comentou uma pessoa. n

“Você fez uma cena desnecessária e prejudicou seu relacionamento com sua namorada e com a família toda dela”, finalizou outra.