VÍDEO: Mãe decide apreciar gatos observando janela e se choca com acontecimento inesperado

Como presente do último Natal, os gatos Lina, Worm e Will Smith receberam um poleiro de janela. O trio imediatamente se apaixonou pelo mimo e passou os últimos meses brigando pelo espaço. Relato extraído do portal The Dodo.

“Will Smith o usou na primeira noite em que o compramos”, disse Jennifer Peacock, a mãe dos gatos, ao The Dodo. “Então Worm descobriu que poderia empurrá-la e se espalhar sozinho. Cada um se revezou cochilando, um de cada vez, até que recentemente as meninas decidiram que Worm não poderia mais empurrá-las e elas se mantiveram firmes.

Depois de um tempo, o trio de gatos decidiu a usar o poleiro ao mesmo tempo, dividindo o espaço. Impressionada com os bichinhos contemplando a vista pela janela juntos, Peacock decidiu registrar o momento em seu celular.

Peacock não esperava o que estava por vir...

Registro inesperado

Assim que aplicou o zoom na gravação, o poleiro da janela cedeu e derrubou toda a janela em que estava linkado. Sem ferimentos, os gatinhos ficaram confusos com a queda.

Assista ao vídeo:

“Meu primeiro pensamento foi que eu não podia acreditar que peguei aquilo na câmera”, disse Peacock. “Não me surpreende muito hoje em dia, então olhei para ver se os gatos estavam bem e continuei a filmar e revisar a janela em comparação com o poleiro. Worm agiu como se fosse o apocalipse, e não o vi por mais uma hora. As meninas ficaram por perto para investigar o que diabos realmente aconteceu.

Após certificar de que estava tudo bem com seus pets, Peacock não conseguia parar de rir da situação.

“Eles estão muito chateados”, disse Peacock. “Agora estou procurando uma alternativa para suas sessões de visualização de janelas. Provavelmente algo que eu possa prender na parede porque a casa é muito velha e as janelas não valem o seu peso.