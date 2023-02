Sogra se indigna por ficar de fora do presente e nora reage: ‘Comportamento infantil’

Uma mulher de 31 anos relatou ter se desentendido com a sogra logo após decidir presentar a própria mãe. De acordo com ela, o comportamento da mãe de seu marido foi imaturo e infantil.

“Surpreendi minha mãe com uma curta viagem ao Reino Unido para visitar a família, ofertada no Natal. Minha sogra soube da viagem pelo meu marido e ele explicou que, em tudo sendo justo, um dia a levará em uma viagem”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/AnimatorNational7134.

Embora discordasse de atribuir valor monetário a experiências, a mulher apoiou o pensamento do marido em compensar a mãe com outra viagem, já que significava muito para ele.

Insistência e reação

Após quatro dias, a sogra da mulher ligou para sua casa com raiva, afirmando que achava que era um presente desigual e que ela foi deixada de fora.

“Ela disse que sempre sentiu ter sido tratada injustamente por toda a sua vida por seus sogros e isso a está incomodando. E que eu não deveria ter dado a viagem para minha mãe no Natal, pois era uma época injusta para a mãe do meu marido”, relatou a mulher.

Após a sogra despejar seu descontentamento, seu filho se desculpou. Contudo, a nora discordou da reação e afirmou que o presente dado à sua mãe não tinha nada a ver com a mãe de seu marido. Além disso, também ressaltou sobre não ter que se desculpar com nada.

“No dia seguinte, ela ligou, aumentando sua raiva de mim e da situação ‘injusta’. Contra a vontade de meu marido, falei a minha sogra que fiquei desapontada por não receber um pedido de desculpas dela, pois achei seu comportamento imaturo e chamei a chamei de infantil”, desabafou.

A mulher ainda contou ter pedido para sua sogra apenas retornar o telefonema com um pedido de desculpas autêntico.

“Agora meu marido está bravo comigo por ‘não manter a paz’ e estou esperando o tratamento de silêncio da minha sogra no próximo ano”, finalizou.