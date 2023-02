Mulher se incomoda após vizinho exigir a vaga de estacionamento em frente a casa dela

Uma mulher ficou inconformada diante das exigências feitas por seus vizinhos. Os moradores da casa ao lado alegaram que ela não “tem o direito de estacionar na vaga pública em frente a casa dela”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit pela jovem de 26 anos, que estava sem saber como lidar com a atitude de seus vizinhos.

“Ontem uma vizinha ficou completamente irritada comigo porque eu estaciono o carro na vaga pública em frente da minha casa! Ela começou dizendo que eu estava ocupando duas vagas que são destinadas para ela e seus convidados”, conta a mulher.

“Eu não estava ocupando duas vagas, apenas estacionei na vaga referente a minha casa. Meu relacionamento com ela era bom e sempre dizia ‘oi’ quando nos encontrávamos, então fui pega desprevenida pelos insultos dela. Ela até tentou voltar a ser gentil, mas dava para perceber o tom da voz dela dizendo o contrário”.

Ela não sabe como lidar com a vizinha

Depois de continuar estacionando seu carro no local, a mulher passou a perceber que a vizinha sempre tirava o próprio carro da garagem para ocupar a vaga assim que ela saia para o trabalho.

“Ela espera eu sair para ocupar a vaga enquanto tem uma garagem própria. Ninguém é dono daquela vaga então eu planejo continuar ignorando, mas se ela vier novamente falar comigo eu serei obrigada a ser grosseira”, conta.

“Cheguei a avisar o proprietário da casa que eu moro, e ele acha que ela tem problemas de saúde mental. Ele ainda disse que vai conversar com ela sobre isso”, explica a mulher.

“Ele chegou a falar com ela e vou ignorar as ações em relação a vaga. Apesar disso, estou procurando outra casa. Não gosto de saber que os moradores da casa ao lado estão me intimidando ou querendo confusão enquanto eu quero paz”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente. “Ela está tentando te intimidar sobre um espaço público em frente a sua casa? Ela está exagerando”, comentou uma das pessoas que leu o post.