Mãe se vinga após marido dizer que ela ‘não faz nada’ durante a licença maternidade

Muitas mulheres aproveitam o período de licença maternidade para aprofundar o vínculo entre mãe e filho além de se adaptar a nova realidade com um bebê em casa. Apesar de ser um período intenso e repleto de tarefas e descobertas, uma mulher precisou responder depois de ouvir do marido que “não faz nada” enquanto está de licença.

Conforme o The Mirror, a mulher rapidamente comentou que o marido fez a alegação em tom de brincadeira, mas ainda assim ela decidiu mostrar a ele a quantidade de tarefas feitas por ela ao longo de um único dia cuidando do filho.

Em seu perfil no TikTok, a mãe, identificada como Maisha, explica a situação: “Meu marido fez uma piada dizendo que eu durmo o dia todo enquanto ele trabalha, resumindo: ele disse que não faço nada. Então decidi compartilhar com ele um passo a passo mostrando tudo o que eu faço ao longo de um único dia”.

Em pouco tempo, o vídeo feito pela mulher, compartilhando os registros, foi inundado por visualizações e comentários na rede social.

Ela registrou todo o dia

Na data escolhida, Maisha bombardeou o celular do marido com imagens e vídeos de todas as atividades feitas por ela ao longo do dia, incluindo lavar mamadeiras, limpar a cozinha, trocar as fraldas do filho e todas as pequenas tarefas diárias.

Entre os registros, ela enviou uma mensagem relatando que havia tomado seu “primeiro copo de água” somente às 12:15hrs, enquanto o filho descansava. Depois ela rapidamente mostrou que seu tempo de descanso não durou muito, pois o bebê acordou e precisou ser acalmado.

Depois da centésima foto, o marido de Maisha finalmente respondeu e afirmou ter “entendido” a situação da esposa, o que fez com que diversas mães que seguem Maisha resolvessem adotar a tática.

“Eu definitivamente vou fazer isso com meu marido amanhã mesmo”, comentou uma pessoa.

“Amei! Eu já fiz algo parecido envolvendo um ‘dia de folga’ da minha filha que dediquei ao meu filho mais velho”, comentou outra mãe.