Pai se recusa a ir ao casamento da filha se ela não convidar sua esposa

Uma noiva está tendo problemas após se recusar a convidar a esposa do pai para seu casamento. Por conta de sua decisão, o homem agora se recusa a comparecer.

Magoado com a atitude da filha, o pai da noiva contou sua história por meio de um post no Reddit que foi compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, o homem conta que se divorciou da mãe de sua filha quando a menina tinha apenas 13 anos. Mesmo com tratamentos, ele afirma que a filha teve dificuldades em aceitar a separação já que considerava ter uma “família feliz”.

“Quatro anos depois da separação eu conheci minha atual esposa e minha filha ficou devastada. Ela tinha esperanças de que eu e sua mãe nos reconciliaríamos em algum momento da nossa vida”.

“Ela nunca gostou da minha esposa, e agora tanto ela quanto meus filhos pequenos não foram convidados para o casamento dela. Todos os outros familiares, incluindo o novo namorado da sua mãe e os filhos dele, foram convidados”, conta o homem.

Ele está magoado com a situação

Magoado com a situação, o homem pediu apoio para tentar entender o lado da filha e descobrir como lidar com a situação de forma que todos “fiquem o melhor possível”.

“Eu fiquei magoado e disse a ela que se minha família não é bem-vinda, eu também não sou. Ela ficou com raiva e me ligou chorando e me acusando de deixá-la ir sozinha até o altar”.

Em meio a um dilema, ele agora não sabe como resolver a situação com a filha sem magoar completamente seus sentimentos e sua família.

Para os usuários do Reddit, ele deve se preparar para ter uma séria conversa com ela.

“Com base no que você falou e o fato dela ter convidado o namorado da mãe dá para notar que ela não esta tentando convidar apenas os pais biológicos. Ela convidou uma das famílias e excluiu a outra propositalmente. Se você tentou explicar isso a ela e ela continuou decidida a não convidar sua esposa, então foi ela quem determinou que vai subir sozinha ao altar”, comentou uma pessoa.

“Tente conversar pessoalmente com sua filha e diga que irá levá-la ao altar. Você vai ficar péssimo para o resto da sua vida se não fizer isso. Ao mesmo tempo, diga a ela que você se sente humilhado por ela não convidar sua esposa e convidar o companheiro da mãe. Isso vai além da grosseria e envolve questões mais profundas”, finalizou outra.