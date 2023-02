Mulher chama a polícia após a irmã não pagar pelo corte de cabelo dos filhos

Uma mulher decidiu tomar uma atitude extrema depois que sua irmã decidiu “se aproveitar” de sua nova profissão. Recém-formada como cabeleireira, a mulher já tinha cortado o cabelo de amigos e familiares sem cobrar enquanto ainda aprendia o ofício, no entanto ela precisou acionar a polícia depois que a irmã continuou insistindo em não pagar pelos cortes no salão em que ela trabalha.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu levar o caso ao Reddit para pedir ajuda de outros usuários da plataforma.

A mulher, que não se identificou, contou que tem oito irmãos e atualmente trabalha em uma rede de salões de beleza, com planos de abrir seu próprio espaço futuramente. Recentemente ela recebeu uma ligação da irmã, com quem não tem um bom relacionamento, pedindo a ela para cortar o cabelo dos sobrinhos, o que ela prontamente disse que teria problemas em fazer devido a sua agenda cheia.

Sem aceitar a justificativa, ela apareceu no salão com os filhos e causou uma confusão. “Ela entrou e foi rude com todos. Ficou me cercando como se estivesse me pressionando. Eu sabia que teria clientes assim, e apenas lidei com a situação”.

Ela tentou conseguir os cortes de graça!

Após terminar o corte das crianças, a mulher conta que ficou surpresa quando a irmã tentou dar a ela algumas moedas, que seriam uma gorjeta pelos “cortes gratuitos”.

“Eu disse a ela que, na verdade, os cortes de cabelo não podem ser gratuitos pois foram feitos no salão. Tive que cobrá-la e ela simplesmente pegou os filhos e saiu! Uma das clientes, que presenciou tudo, disse que eu deveria chamar a polícia mesmo sendo a minha irmã”.

“Eu fiz isso e eles chegaram em minutos. Disseram que abririam a ocorrência e conversariam com ela. Em pouco tempo o grupo de mensagens da família ficou repleto de mensagens criticando minha atitude e defendendo minha irmã. Não sei o que fazer”, conta.

Para os usuários da plataforma, as reações foram divididas, mas alguns apontaram motivos fortes para ela envolver a polícia.

“Você poderia ser demitida se não envolvesse a polícia. Pergunte a esses dois terços que defenderam sua irmã se eles estariam dispostos a perder o emprego pelo roubo dela”, comentou uma pessoa.

“Sua família precisa entender que você está no mundo real agora e que pode fornecer serviços gratuitos em casa, mas não no seu local de trabalho”, comentou outra.