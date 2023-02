Mulher acaba com o noivado da irmã e afirma ter bons motivos para fazer isso

Uma jovem está vivendo um momento complicado depois de passar pelo término de um relacionamento duradouro. Além de lidar com a separação, ela descobriu que o ex-noivo agora está se casando com sua irmã.

Levando o caso para o Reddit, a jovem de 24 anos teve seu relato compartilhado pelo The Mirror depois de chamar a atenção de diversas pessoas que utilizam a plataforma.

Segundo seu relato, ela e o ex-noivo estava juntos desde a época da escola, e pretendiam construir uma família juntos. “Nós começamos a namorar quando eu tinha 13 anos e ele tinha 15. Ele foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo”.

“Ficamos noivos quando eu tinha 20 anos e, depois de 6 meses, descobrimos que eu estava grávida. Infelizmente eu passei por um aborto espontâneo e foi o pior momento das nossas vidas”, conta a jovem.

“Nosso sonho era começar uma família cedo, então isso foi um grande golpe para nós e para o nosso relacionamento”.

Ela descobriu que a irmã está grávida

Após a perda gestacional, a mulher precisou lidar com uma série de discussões entre o casal, que acabou levando a uma separação. Depois de um ano, eles voltaram a se relacionar, mas ela percebeu que as coisas estavam diferentes e, por meio do celular do homem, descobriu o motivo.

“Ele teve um caso com a minha irmã enquanto estávamos separados. Eles terminaram quando voltamos, mas ela está grávida dele”.

“Meus pais e alguns amigos sabiam disso e não me contaram! Eu terminei tudo definitivamente e, apenas alguns dias depois, recebei o convite para o casamento deles. Fiquei fora de mim, bebi bastante e fui até a casa dos meus pais onde estava acontecendo a festa”.

“Minha família toda estava lá, eu apareci e fiz um discurso sobre tudo o que aconteceu comigo. Minha irmã saiu chorando e meus pais se viraram contra mim dizendo que eu deveria apenas ficar feliz por eles. Eu agi errado?”, finaliza a jovem.

Para os usuários da plataforma, ela deve se preocupar com sua saúde neste momento.

“Pegue o anel de noivado que ele te deu, venda e use para pagar sua terapia! É o mínimo que eles deveriam fazer por você”, comentou uma pessoa.

“Venda esse anel e viaje! Tire férias para você”, finalizou outra.