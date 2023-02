Marido fica inconformado após a esposa soltar um pum na sua frente

Um “pum acidental” pode ter mudado completamente os rumos de um longo relacionamento amoroso. O casal, junto há nove anos, está em uma crise depois que a mulher acidentalmente soltou um “pequeno pum” em frente ao marido.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar de forma anônima em uma coluna de desabafos, onde compartilhou detalhes do acontecimento traumático.

Segundo ela, desde o momento em que começou a se relacionar com seu marido ela ficou ciente sobre a visão dele sobre puns e arrotos. Durante uma saída, eles testemunharam uma mulher arrotando em um bar, o que provocou uma reação “desproporcional” no homem e a fez se preocupar em garantir que nunca iria “soltar um pum ou arrotar” na frente dele.

“O pior aconteceu. Eu soltei um pum na frente do meu marido. Um daqueles que me deixaria envergonhada mesmo se estivesse sozinha no banheiro”, conta a mulher.

“Eu estava deitada na cama ao lado do meu marido quando isso aconteceu. Ele estava acordado e na mesma hora ele virou para mim com uma expressão decepcionada no rosto”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Segundo a mulher, não demorou muito para o marido culpá-la e criticá-la pela situação, afirmando que essa era “a pior coisa que uma mulher pode fazer”, principalmente “se for na frente de seu marido”.

Envergonhada por seu “erro desagradável”, ela afirmou ter se sentido mal durante o resto da noite, tendo inclusive dificuldades para dormir.

Após se desculpar com o marido, ela agora afirma que ele sempre está relembrando o incidente e tentando garantir que ela “nunca mais faça isso”.

“Ele aproveita qualquer momento para lembrar o que aconteceu e enfatizar que flatulências e arrotos não são aceitáveis para uma mulher”, conta.

Preocupada, ela pediu pela ajuda de amigos que ficaram indignados com o comportamento abusivo e controlador do homem e tentaram acolhê-la afirmando que é uma “função natural do corpo humano”.