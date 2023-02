Filha afirma que a namorada do pai é interesseira: ‘Quer apenas o dinheiro dele’

Um pai está precisando lidar com os impactos que seu novo relacionamento está tendo em sua família e principalmente na filha adolescente. Após ela afirmar que a nova namorada do pai é uma interesseira, a menina, de 13 anos, foi banida dos eventos familiares.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit, onde também pediu orientações sobre como lidar com as atitudes da filha.

“Estou namorando há seis meses e, algumas semanas atrás, fiz um jantar com minha família para apresentar minha nova namorada. Estavam presentes minha filha, meus irmãos, suas esposas e meus pais”, conta.

Ele então explica que tudo ia bem e que parecia que todos da família estavam se dando bem com a mulher, até que estourou uma briga com sua filha.

“Não me lembro exatamente o motivo, mas no meio da discussão ela chamou minha namorada de interesseira e saiu da mesa logo depois. Ela estragou completamente o nosso jantar naquele momento”, conta o pai.

Ele reconhece que a filha tem razão

Segundo o homem, a menina não estava completamente errada ao dizer que a namorada “quer apenas o dinheiro dele”, mas ainda assim ele não aprovou a atitude da filha e decidiu puni-la.

“Não estou delirando, eu sei que meu dinheiro é um dos motivos que fazem minha namorada querer estar comigo. Acredito que todos na família também saibam disso e entendam já que um dos fatores que me fazem querer estar com minha namorada é a aparência dela”.

“No último final de semana eu fiz um churrasco em casa e convidei a maioria dos meus familiares, alguns amigos meus e alguns amigos da minha namorada. Não convidei minha filha por causa do seu comportamento”.

Pouco tempo depois, a adolescente descobriu sobre o churrasco e ficou furiosa, enviando diversas mensagens para os familiares, que ficaram ao seu lado e afirmaram que ele não estava agindo como um pai deve agir.

Para os usuários do Reddit, ele deveria colocar a cabeça no lugar.

“Se você reconhece que sua namorada está com você por causa do seu dinheiro então sua filha tem o direito de compartilhar essa opinião”, comentou uma pessoa.

“Você admitiu que é uma pessoa superficial e que sua namorada é interesseira. Então agora você só precisa admitir que valoriza mais sua namorada do que sua filha”, comentou outra.

“Você está sendo egoísta por colocar tudo na frente da sua filha”, finalizou uma terceira pessoa.