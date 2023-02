Aniversário da decepção: Mulher termina relacionamento após seu cunhado expor namorado em festa

Em seu aniversário de 35 anos, um homem se reuniu com sua família e as coisas saíram fora do controle. De acordo com ele, tudo começou com uma conversa de seu irmão, de 40, sobre ter mencionado a graduação de seu enteado.

“Meu enteado está se formando em alguns meses e meu irmão, Mark, perguntou a ele como ele iria pagar as mensalidades da faculdade, especialmente porque é medicina”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Inner_Talk8645.

“Meu enteado disse a ele que eu estava pagando uma grande parte e que meus pais também estavam lhe dando algum dinheiro. Meu irmão ficou com uma expressão desagradável no rosto e disse algo como: ‘É claro que os filhos da criança de ouro também estão recebendo tudo, mesmo que não sejam parentes’”, continuou.

Descoberta e término de namoro

Ao questionar o irmão sobre o que ele estava falando, a cunhada surgiu na conversa para defender o namorado. Segundo o relato, ela mencionou sobre os pais de seu parceiro preferir dar mais assistência ao irmão do parceiro.

“Começou a falar sobre como meus pais me amavam mais e como ‘querido e pobre Mark, foi tão negligenciado’ e outras coisas assim. Perguntei do que diabos ela estava falando e ela começou a dar exemplos de como meus pais me tratavam melhor do que Mark”, disse o homem.

Após ouvir os exemplos da cunhada, o aniversariante percebeu que se tratava de situações em que Mark se meteu em problemas, mas aparentemente sua namorada não sabia das histórias.

No meio da conversa, o homem expôs seu irmão à parceira, revelando as atitudes que dificultaram a convivência entre os pais e seu parente.

“Mark se meteu em mais problemas do que eu quando bateu o carro de nossos pais (ele dirigia o carro drogado, enquanto entrei em pânico quando vi uma aranha no painel e acidentalmente acertei a caixa de correio). Como consegui pagar parcialmente minha educação (nós dois tínhamos fundos fiduciários, mas meus pais usaram os dele para sustentar as três meninas que ele engravidou quando tinha 18 anos, entre outras coisas.

Aparentemente, a namorada não estava a par das histórias e passou a discutir com o namorado na festa do cunhado. De acordo com o relato, o casal acabou se separando após as descobertas.