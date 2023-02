Vídeo surpreende ao flagrar reação de onça ao enfrentar búfalo; registro inesperado

Um novo vídeo surpreende ao flagrar a reação de uma onça-pintada ao enfrentar um búfalo, em um registro raro.

O registro foi compartilhado no YouTube pela página especializada Maiores do Mundo.

No vídeo, é possível ver o animal correndo rapidamente, após um pequeno enfrentamento.

“Veja o que acontece quando a onça ataca o búfalo e leva a pior com várias chifradas. Búfalo vs leão ou leão vs búfalo são cenas comuns, agora você já viu uma batalha entre um búfalo vs onça ou onça pintada vs búfalo asiatico?”

A publicação se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo:

