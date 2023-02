Sogra se enfurece ao saber que a neta não foi nomeada em sua homenagem

Uma mãe está precisando lidar com o comportamento da sogra após a mulher não se conformar com o fato de que a neta não será nomeada em sua homenagem. Além de criticar e se afastar do filho e da nora, a avó da criança se recusa a chamá-la pelo nome.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe da criança contou sua história no Reddit e pediu ajuda e ideias sobre como pode lidar com o comportamento da sogra.

Sem se identificar, ela conta que a sogra é mãe de três homens, mas sempre quis ter uma filha. Desde que soube que teria uma neta ela ficou animada e até mesmo antes de parabenizar o casal já estava pressionando para saber o nome da menina.,

Ao que tudo indica, ela também agiu desta forma com o primeiro filho do casal, um menino que leva o nome do meio de seu falecido avô.

“Quando anunciamos que estamos esperando uma menina ela ficou animada e a primeira coisa que ela disse foi ‘você vai dar a ela o meu nome!”, comenta a mulher.

Eles se recusaram a aceitar

Decididos, os pais se recusaram a nomear a filha em homenagem a avó, que decidiu avisar aos demais parentes para pedir a ajuda deles na esperança de convencê-los.

“Desde que descobriu que a neta não terá seu nome, ela deixou de demonstrar interesse pela gravidez e nunca perguntou como a neta está indo ou como me sinto”, conta a mãe.

“Ela até mesmo deveria estar cuidando dos nossos filhos mais velhos durante o trabalho de parto, mas por causa de sua atitude eu decidi mudar os planos, e ela não ficou feliz com isso”.

Leia também: Mãe descobre que a sogra tem intenção de mudar a cor do cabelo do neto

“Ela se recusa a reconhecer e aceitar nossa filha até cedermos aos seus pedidos. É doloroso ver ela se referindo a minha filha como ‘o bebê'”.

Para os usuários do Reddit, a sogra da mulher precisa de ajuda pois está agindo de forma irracional.

“Devido ao comportamento dela fique atenta. Ela pode passar a favorecer seu filho em detrimento de sua filha”, comentou uma pessoa.

“Ela tinha uma fantasia sobre como seria assumir o ‘papel de mãe’ da sua filha”, finalizou outra.