Pai se enfurece ao ser substituído pelo padrasto no casamento do filho

Um pai ficou completamente desolado depois de não ter sido mencionado durante o discurso de agradecimento do casamento do seu filho. Ao ouvir a menção ao padrasto do noivo, ele decidiu deixar o casamento na mesma hora.

Conforme publicado pelo The Mirror, o pai magoado foi até o Reddit para desabafar sobre a situação e tentar entender se realmente tem motivos para estar magoado ou se exagerou em sua reação.

Sem se identificar, ele conta que ficou completamente “magoado e arrasado” ao não ser mencionado no discurso do filho durante o casamento, mesmo após não estar “fisicamente envolvido” na criação do jovem e tendo se reaproximado dele na vida adulta.

“Meu filho tem 23 anhos e se casou há duas semanas. Não estive perto dele durante a maior parte da sua infância pois fazia diversas viagens a trabalho, então seu padrasto acabou ficando mais disponível do que eu nessa fase de sua vida”, conta.

“Durante sua adolescência ele me cobrava para estar presente e dizia que eu valorizava mais meu trabalho do que ele e que só o sustentava financeiramente porque era obrigado pela lei. Isso não é verdade, eu sempre fiz isso por amor e responsabilidade então acredito que alguém o estava alimentando com essas mentiras”.

“Ficamos mais próximos nos últimos anos, eu conheci a namorada dele e quando soube do casamento eu me ofereci para arcar com parte dos valores. Eles pareceram estar felizes e agradecidos com isso”, explica.

Ele ficou magoado

Seguindo com seu relato, o pai conta que foi acompanhado pela esposa ao casamento de seu filho, mas após ouvi-lo desconsiderar sua presença e homenagear o padrasto o homem decidiu deixar o local.

“No discurso ele ficou falando sobre sua mãe e padrasto, e em nenhum momento me mencionou, nem mesmo um ‘obrigado’. Fiquei magoado e arrasado e precisei sair pois não consegui manter a compostura. Fui para casa e desabei no choro, depois me acalmei”.

“Pouco tempo depois meu filho ligou perguntando o motivo de eu ter saído tão cedo da festa, e eu disse que estava me sentindo mal. Depois de ser pressionado eu contei a verdade e ele disse que eu fui ridículo por agir assim. Pedi a ele para respeitar meus sentimentos e ele disse que não ia mentir para me fazer feliz”.

“Nós brigamos por telefone e disse a ele que me senti desvalorizado e desrespeitado, ele disse que não me devia nada e desligou na minha cara”, finaliza o homem.

No entanto, os usuários do Reddit deram razão ao jovem noivo: “Você tem sorte de ter sido convidado. Seu filho está certo, ele não te deve nada”.

“Você priorizou o trabalho e pagar parte do casamento não significa que você tenha participação na vida do seu filho. O pai que sempre esteve presente na vida dele é que merece reconhecimento”, finalizou outra pessoa.